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≡ Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43475
Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь...
Отправлено: 04.02.22 - 12:28
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Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь пригрозил «заметным в бизнесе персонам», которые до сих пор не перечислили пожертвования в фонд «Қазақстан халқына». Поддерживаете ли вы эти действия главы государства?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1461
Re: Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь...
Отправлено: 04.02.22 - 12:28
#1
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А может этим олигархам лучше платить своим работягам достойную зарплату, нормальные дивиденды? Тогда и помогать не понадобится. А так получается просто откупаются за свои косяки, и спокойно могут дальше косячить.
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