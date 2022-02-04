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движение «Талибан» (запрещено в РК) отвергает обвинения в том, что боевики радикалов могли принимать участие в беспорядках на территории Казахстана в начале января. Об этом заявил назначенный талибами заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве Забихулла Муджахид, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ТАСС.

Цитата:Так, на кого бы повесить в таком случае?....