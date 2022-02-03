Отправлено: - 09:55

Доктор СИЗО:

Не твой уровень!

Доктор СИЗО:

С тобой все ясно! Не хочется тратить время на тебя!

[Исправлено: lavprof, 04.02.2022 - 09:57]

Цитата:Конечно не мой)) однозначно и бесспорно)) в околокомпьютерных вопросах мы с доктором ШИЗО на совершенно разных уровнях)Цитата:аргументов нет, да?) печалька))Сходите к внуку, проконсультируйтесь, как сложно "нарисовать" скриншоты))