Прогноз на 5 дней
пасмурно-10°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Ответить Новый топик
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
354
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 04.02.22 - 11:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Предварительные соревнования начались 2 февраля. Всего разыгрываются 109 комплектов медалей.

Наш форумчанин yudjin предложил создать организованное обсуждение проходящих игр, как было во время сочинских соревнований в 2014 году. Так что приглашаем всех к обсуждению!



Казахстан на Олимпиаде-2022 будут представлять 34 спортсмена, завоевавшие 87 лицензий.

В числе казахстанских олимпийцев два представителя Костанайской области: мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Виталий Пухкало, представлявший Казахстан на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, и заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту Денис Кузин, для которого эта Олимпиада станет четвертой в карьере.

Виталий Пухкало примет участие в пяти олимпийских стартах: в скиатлоне на 30 км (6 февраля), в спринте свободным стилем (8 февраля), в гонке на 15 км классическим стилем (11 февраля), в командном спринте классическим стилем (16 февраля) и в масс-старте на 50 км свободным стилем (19 февраля).

Денис Кузин примет участие в забегах на 1 000 м, которые пройдут 18 февраля.


Опубликованные новости по теме (в обратной хронологии):
Где и во сколько можно посмотреть открытие зимних Олимпийских игр в Пекине (5 февраля)
В Пекине стартовали соревнования в программе XXIV зимних Олимпийских игр
"Самому себе доказать" - Конькобежец Денис Кузин об итогах 2021 года и о том, как он получил олимпийскую лицензию
Профайл
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS