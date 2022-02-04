XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Предварительные соревнования начались 2 февраля. Всего разыгрываются 109 комплектов медалей.
Наш форумчанин yudjin предложил создать организованное обсуждение проходящих игр, как было во время сочинских соревнований в 2014 году. Так что приглашаем всех к обсуждению!
Казахстан на Олимпиаде-2022 будут представлять 34 спортсмена, завоевавшие 87 лицензий.
В числе казахстанских олимпийцев два представителя Костанайской области: мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Виталий Пухкало, представлявший Казахстан на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, и заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту Денис Кузин, для которого эта Олимпиада станет четвертой в карьере.
Виталий Пухкало примет участие в пяти олимпийских стартах: в скиатлоне на 30 км (6 февраля), в спринте свободным стилем (8 февраля), в гонке на 15 км классическим стилем (11 февраля), в командном спринте классическим стилем (16 февраля) и в масс-старте на 50 км свободным стилем (19 февраля).
Денис Кузин примет участие в забегах на 1 000 м, которые пройдут 18 февраля.
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