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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 580 из 580«1...578579580
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15236
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 03:21
#8686
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Цитата:
движение «Талибан» (запрещено в РК) отвергает обвинения в том, что боевики радикалов могли принимать участие в беспорядках на территории Казахстана в начале января. Об этом заявил назначенный талибами заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве Забихулла Муджахид, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ТАСС.

Так, на кого бы повесить в таком случае?.... :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 04:39
#8687
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Цитата:
maxsaf:

Ой, не смешите пожилые яйца! Талибан даже не подозревает о своей запрещенности в какой то Рашке! Скоро в гости к ним заявится! Чем афгани хуже узбеков или таджиков?

[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 05:56]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 08:09]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 04:49
#8688
Комментарий удален модератором.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14899
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 08:44
#8689
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Талибан даже не подозревает о своей запрещенности в какой то Рашке!

Он и в каком-то Казахстане запрещён.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 08:55
#8690
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Цитата:
Victor Yang:

Чукча ТВ показывал недавно встречу в Москве Путина и талибанского Премьер министра. Кому верить ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8633
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 08:55
#8691
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Модератор уже работал смотрю ночью..
А я опять не вышел что ли из профиля..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12000
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 11:07
#8692
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Цитата:
maxsaf:
Так, на кого бы повесить в таком случае?....

На Рашку
Ей не привыкать быть крайней
Вот и тут пусть будет
Как раз повесточка позволяет
Будем считать что 20 тысяч серых волков понаехало в Алмату и разграбили магазины носков
Проверяется это просто
Серый скажи у тебя носки старые с дырками как всегда или всё-таки уже новые?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12000
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 11:10
#8693
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Цитата:
maxsaf:
Вообще не так. Их на север с другой целью отправляли

А на юг с какой целью?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8531
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 11:43
#8694
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Написал бы тебе еще и похуже, модератор не пропустит!

Дохтер, как же так? С двумя высшими и одну фразу построить не можете?Цитата:
Доктор СИЗО:
Стучат побежишь! Пока организуй Клуб Обиженных Форумчан!

Не, нам ваши "заслуги" не к чему ;-)
Сами тут давеча признавались, что две кнопочки нажимали. 8-)
Так что вы уж как нибуть сами сначала определитесь, чьих вы будете? 8-) :lol:
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 11:47
#8695
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Цитата:
elektron:

Бедолага, столько писанины, и пустое окошко от внуковой программы...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15545
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 11:52
#8696
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Цитата:
111:
Модератор уже работал смотрю ночью..


пост 8688- про тебя.
если не успел прочитать, попроси повторить.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 11:57
#8697
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Еще кликуху выдумал тебе мой внук... ворователь подьездных лампочек))))
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 12:05
#8698
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Еще кликуху выдумал тебе мой внук

а у нас ребята вас называют "доктор ШИЗО") ИМХО, но не в бровь, а в глаз)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24097
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 12:24
#8699
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Пока организуй Клуб Обиженных Форумчан!

Доктор, за обиженных - ответишь!!!
Рано или поздно... 8-) :-o
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5045
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 04.02.22 - 12:37
#8700
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Цитата:
drakon:

Иди спать стукачек
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