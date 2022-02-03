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≡ «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43473
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 17:52
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Пожар в дачном обществе «Садовод-Строитель» 25 декабря уничтожил домик, в котором проживала многодетная семья Умурзаковых. 27 декабря аким области вручил погорельцам ключи от 4-комнатной квартиры. Но в начале февраля выяснилось, что эта история далека от хеппи-энда.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8633
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 04.02.22 - 09:57
#30
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Цитата:
yudjin:
Так где здесь про АКИМА?

Ну если б команды не дал, то и не было бы..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
647
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 04.02.22 - 10:34
#31
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Цитата:
Сабыр:
Сабыр


Иванов Иван Иванович,логин смени!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12000
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 04.02.22 - 11:03
#32
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Цитата:
yudjin:
автомобиль подарила Сарыаркаавтопром, а не аким.

У понаеховшего подгазетного подпевалы смотрю разрыв шаблона
Как только Сарыарка на чем-нибудь прогорает Или косячит так это власти виноваты
А как от Сарыарки что-то дарят так это сугубо Сарыарки заслуга)
Вроде носит имя гражданского журналиста
Но не в гражданской,не в экономической,не в социальной сфере и уж тем более в журналистике ничего не понимает))
Но обсуждать лезет)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8142
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 04.02.22 - 11:10
#33
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Цитата:
abaika95:

ты то, я смотрю, везде был, все то видел, что и послать уже некуда!
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