Отправлено: - 11:03

yudjin:

автомобиль подарила Сарыаркаавтопром, а не аким.

Цитата:У понаеховшего подгазетного подпевалы смотрю разрыв шаблонаКак только Сарыарка на чем-нибудь прогорает Или косячит так это власти виноватыА как от Сарыарки что-то дарят так это сугубо Сарыарки заслуга)Вроде носит имя гражданского журналистаНо не в гражданской,не в экономической,не в социальной сфере и уж тем более в журналистике ничего не понимает))Но обсуждать лезет)