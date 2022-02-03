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≡ "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43473
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
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Депутаты мажилиса не считают свою зарплату высокой. Они прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина. По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5039
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 01:31
#45
Комментарий удален модератором.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
234
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 09:55
#46
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не твой уровень!

Конечно не мой)) однозначно и бесспорно)) в околокомпьютерных вопросах мы с доктором ШИЗО на совершенно разных уровнях)
Цитата:
Доктор СИЗО:
С тобой все ясно! Не хочется тратить время на тебя!

аргументов нет, да?) печалька))
Сходите к внуку, проконсультируйтесь, как сложно "нарисовать" скриншоты))

[Исправлено: lavprof, 04.02.2022 - 09:57]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5039
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 10:12
#47
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Цитата:
lavprof:

Как тебе обьяснить по человечески? Айтишники постоянно просматривают через специальные программы рабочие экраны сотрудников.Там должен быть только чертеж у конструкторов, у бухгалтеров ведомость , и так далее. Если айтишник видит другое у сотрудника, делается сразу скриншот экрана, и ему сразу вырубается интернет. После обеда, сотрудник и начальник отдела идут в службу безопасности, и пишут обьяснительные. Приказ, удержание из зарплаты, понижение в должности. Или увольнение с работы по статье, при наличии прежних косяков! Все понятно, что ждет заводских форумчан НГ?

[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 10:14]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 10:17]
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
234
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 10:17
#48
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Вы серьезно считаете, что я это не понял? Я Вас спросил почему скриншоты, а не запись экрана?? А вдруг ваши СБшники кому-то решили "насолить", скриншотов "нарисовать" не проблема, с записью экрана так просто не получится. Есть в вашей компании СБ за СБ?
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5039
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 10:23
#49
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Цитата:
lavprof:

Есть более страшный документ. Поминутная распечатка работы каждого компьютера. Она выходит в бумажном варианте. Сразу видно, чем загружена оперативная память компа! Компасом, или чем то другим.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
234
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 10:36
#50
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Есть более страшный документ

тогда причем тут "наша СБ пачки скриншотов в лицо кидает таким людям..."??))
Вы удивитесь, да, но еще есть телефоны, они никак не отображаются в работе ПК)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5039
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 10:47
#51
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Цитата:
lavprof:

Запрещено привозить телефоны на работу. Есть сотки за 4 тысячи теньге, типа раций. И все! Давненько на настоящую работу не выходил, бедолага?
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
234
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 10:53
#52
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Цитата:
Доктор СИЗО:

На входе наверное еще и обыскивают? Над каждым висит камера, по коридорам ходит СБ с резиновыми дубинками, обед строго 30 минут и строем, перерывов не предусмотрено?
Теперь понятно, почему СИЗО))

Upd: а чего это Вы тут написываете в рабочее время?)

[Исправлено: lavprof, 04.02.2022 - 10:54]
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