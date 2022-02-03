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≡ О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43473
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 14:26
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В Минфине разъяснили, что вопрос введения налогообложения на предметы роскоши будет проработан на площадке Министерства национальной экономики Казахстана. И раскрыли подробности предложения.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8455
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 04.02.22 - 10:49
#15
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Цитата:
Victor Yang:
С чего бы? Автомобиль - не является необходимостью в городе, в котором есть общественный транспорт.

Действительно,где ещё можно вдохнуть весь букет из перегара,короновируса,омикрона и прочей дряни,чихнуть от души на соседа,да и просто потолкаться вместо утренней зарядки.
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