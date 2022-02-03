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"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
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Я робот(Пользователи)
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"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
Депутаты мажилиса не считают свою зарплату высокой. Они прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина. По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц.
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"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 01:31
Комментарий удален модератором.
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 09:55
Цитата:
Конечно не мой)) однозначно и бесспорно)) в околокомпьютерных вопросах мы с доктором ШИЗО на совершенно разных уровнях)
Цитата:
аргументов нет, да?) печалька))
Сходите к внуку, проконсультируйтесь, как сложно "нарисовать" скриншоты))
[Исправлено: lavprof, 04.02.2022 - 09:57]
Доктор СИЗО:
Не твой уровень!
Не твой уровень!
Конечно не мой)) однозначно и бесспорно)) в околокомпьютерных вопросах мы с доктором ШИЗО на совершенно разных уровнях)
Цитата:
Доктор СИЗО:
С тобой все ясно! Не хочется тратить время на тебя!
С тобой все ясно! Не хочется тратить время на тебя!
аргументов нет, да?) печалька))
Сходите к внуку, проконсультируйтесь, как сложно "нарисовать" скриншоты))
[Исправлено: lavprof, 04.02.2022 - 09:57]
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 10:12
Цитата:
Как тебе обьяснить по человечески? Айтишники постоянно просматривают через специальные программы рабочие экраны сотрудников.Там должен быть только чертеж у конструкторов, у бухгалтеров ведомость , и так далее. Если айтишник видит другое у сотрудника, делается сразу скриншот экрана, и ему сразу вырубается интернет. После обеда, сотрудник и начальник отдела идут в службу безопасности, и пишут обьяснительные. Приказ, удержание из зарплаты, понижение в должности. Или увольнение с работы по статье, при наличии прежних косяков! Все понятно, что ждет заводских форумчан НГ?
[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 10:14]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 10:17]
lavprof:
Как тебе обьяснить по человечески? Айтишники постоянно просматривают через специальные программы рабочие экраны сотрудников.Там должен быть только чертеж у конструкторов, у бухгалтеров ведомость , и так далее. Если айтишник видит другое у сотрудника, делается сразу скриншот экрана, и ему сразу вырубается интернет. После обеда, сотрудник и начальник отдела идут в службу безопасности, и пишут обьяснительные. Приказ, удержание из зарплаты, понижение в должности. Или увольнение с работы по статье, при наличии прежних косяков! Все понятно, что ждет заводских форумчан НГ?
[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 10:14]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 10:17]
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 10:17
Цитата:
Вы серьезно считаете, что я это не понял? Я Вас спросил почему скриншоты, а не запись экрана?? А вдруг ваши СБшники кому-то решили "насолить", скриншотов "нарисовать" не проблема, с записью экрана так просто не получится. Есть в вашей компании СБ за СБ?
Доктор СИЗО:
Вы серьезно считаете, что я это не понял? Я Вас спросил почему скриншоты, а не запись экрана?? А вдруг ваши СБшники кому-то решили "насолить", скриншотов "нарисовать" не проблема, с записью экрана так просто не получится. Есть в вашей компании СБ за СБ?
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 10:23
Цитата:
Есть более страшный документ. Поминутная распечатка работы каждого компьютера. Она выходит в бумажном варианте. Сразу видно, чем загружена оперативная память компа! Компасом, или чем то другим.
lavprof:
Есть более страшный документ. Поминутная распечатка работы каждого компьютера. Она выходит в бумажном варианте. Сразу видно, чем загружена оперативная память компа! Компасом, или чем то другим.
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 10:36
Цитата:
тогда причем тут "наша СБ пачки скриншотов в лицо кидает таким людям..."??))
Вы удивитесь, да, но еще есть телефоны, они никак не отображаются в работе ПК)
Доктор СИЗО:
Есть более страшный документ
Есть более страшный документ
тогда причем тут "наша СБ пачки скриншотов в лицо кидает таким людям..."??))
Вы удивитесь, да, но еще есть телефоны, они никак не отображаются в работе ПК)
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 10:47
Цитата:
Запрещено привозить телефоны на работу. Есть сотки за 4 тысячи теньге, типа раций. И все! Давненько на настоящую работу не выходил, бедолага?
lavprof:
Запрещено привозить телефоны на работу. Есть сотки за 4 тысячи теньге, типа раций. И все! Давненько на настоящую работу не выходил, бедолага?
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 04.02.22 - 10:53
Цитата:
На входе наверное еще и обыскивают? Над каждым висит камера, по коридорам ходит СБ с резиновыми дубинками, обед строго 30 минут и строем, перерывов не предусмотрено?
Теперь понятно, почему СИЗО))
Upd: а чего это Вы тут написываете в рабочее время?)
[Исправлено: lavprof, 04.02.2022 - 10:54]
Доктор СИЗО:
На входе наверное еще и обыскивают? Над каждым висит камера, по коридорам ходит СБ с резиновыми дубинками, обед строго 30 минут и строем, перерывов не предусмотрено?
Теперь понятно, почему СИЗО))
Upd: а чего это Вы тут написываете в рабочее время?)
[Исправлено: lavprof, 04.02.2022 - 10:54]
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