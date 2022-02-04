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≡ До 1,10% вырос темп прироста заболеваемости КВИ в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43473
До 1,10% вырос темп прироста заболеваемости КВИ в Костанайской области
Отправлено: 04.02.22 - 10:45
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За четверг, 3 февраля, в регионе зарегистрировано 545 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,10%. Днем ранее было выявлено 503 заболевших, темп прироста был на уровне 1,02%.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
736
Re: До 1,10% вырос темп прироста заболеваемости КВИ в...
Отправлено: 04.02.22 - 10:45
#1
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В Казахстане снизилось, что хорошо
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