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Налетай - подешевело. Куда летим?
Налетай - подешевело. Куда летим?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43473
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 09:15
Постановление акимата Костанайской области о введении на 30 дней таких цен на социально значимые продукты питания вступило в силу 28 января. И, считай, весь февраль в любой буквально торговой точке люди должны иметь возможность купить капусту не дороже 104 тенге за кило, картошку - не дороже 140, морковку по цене не выше 148, лук - 86, сахар - 289, растительное масло 767 тенге. А другие люди по ту сторону прилавка должны все это обеспечить. Это называется «государственное регулирование цен в ручном режиме». По идее, должно включаться лишь в экстремальных ситуациях. Но у нас с высокими ценами в торговле борьба идет постоянно.
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Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 09:15
Цитата:
Вот нафиг такое "регулирование". Да и не регулирование это - это выезд за счет предпринимателей.
Цитата:
А это уже вопрос жизнеспособности бизнеса. В Челябинске редко где встретишь продуктовый не сетевой магазин на 1 этаже дома. В основном там присутствует какая-то узкая направленность, в тех которые есть. И очень мало универсальных.
[Исправлено: Victor Yang, 03.02.2022 - 10:19]
Что ж, ищем масло и сахар. Находим не везде, но кое-где даже дешевле установленных значений. Сахар обнаружили лишь у одного продавца, зато по 265 тенге.
Источник:
Источник:
Вот нафиг такое "регулирование". Да и не регулирование это - это выезд за счет предпринимателей.
Цитата:
Не равняйте магазины у дома с крупными торговыми сетями. У них совсем другие возможности, огромный ассортимент, другие финансовые обороты, они могут себе позволить предельные цены, а мы нет.
Источник:
Источник:
А это уже вопрос жизнеспособности бизнеса. В Челябинске редко где встретишь продуктовый не сетевой магазин на 1 этаже дома. В основном там присутствует какая-то узкая направленность, в тех которые есть. И очень мало универсальных.
[Исправлено: Victor Yang, 03.02.2022 - 10:19]
Re: Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 10:03
Цитата:
Ну как же ? А Монетка? Она сплошь на 1 этажах домов во многих районах.
Victor Yang:
В Челябинске редко где встретишь продуктовый магазин на 1 этаже дома.
В Челябинске редко где встретишь продуктовый магазин на 1 этаже дома.
Ну как же ? А Монетка? Она сплошь на 1 этажах домов во многих районах.
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 10:19
Цитата:
Я имел ввиду маленькие несетевые магазины. Монетка - вполне сетевой магазин.
yudjin:
А Монетка?
А Монетка?
Я имел ввиду маленькие несетевые магазины. Монетка - вполне сетевой магазин.
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 10:24
Цитата:
Был и такой в доме, где мы летом остановились, по Университетской набережной. Причем половина магазинчика была занята казахстанскими товарами... чай асам мы там брали... привыкли к нему. Была и молочка, и конфеты.
Victor Yang:
Я имел ввиду маленькие несетевые магазины.
Я имел ввиду маленькие несетевые магазины.
Был и такой в доме, где мы летом остановились, по Университетской набережной. Причем половина магазинчика была занята казахстанскими товарами... чай асам мы там брали... привыкли к нему. Была и молочка, и конфеты.
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 10:40
Цитата:
Ну вот примерно с такими "фишками" есть много - или каз.товары, или фирменные какие-то товары. А вот чтобы просто универсальный магазин - таких очень мало.
yudjin:
Причем половина магазинчика была занята казахстанскими товарами...
Причем половина магазинчика была занята казахстанскими товарами...
Ну вот примерно с такими "фишками" есть много - или каз.товары, или фирменные какие-то товары. А вот чтобы просто универсальный магазин - таких очень мало.
Re: Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 11:37
Вчера в апельсине не было ни капусты, ни 2,5% молока. Более того, даже их обычное отдали под другие товары.
Так и до искусственного дефицита продуктов питания дорегулируются.
Так и до искусственного дефицита продуктов питания дорегулируются.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 5039
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 12:15
Цитата:
Что народ распугиваешь? Сходи в другой магазин, затарься по самые помидоры!
самый умный:
Что народ распугиваешь? Сходи в другой магазин, затарься по самые помидоры!
Re: Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 18:53
Цитата:
Сегодня интересовался насчёт сахара,в сатбфонде его нет.
На складской цена 330+накрутка магазина допустим даже 10% получается 365,но продавать его по такой цене нельзя,штраф 300000.
Так что делать господа чиновники,будем создавать исскуственный дефицит? Ответьте уже кто-нибудь наконец то.
Само собой, есть здесь в продаже «предельные» масло и сахар.
- Закупаем, как и договаривались на совещании в городском акимате, через стабилизационный фонд. Пока ограничений по поставкам нет, - сказал «НГ» исполняющий обязанности директора Нурлан ЖАНБАТЫРОВ,
Источник:
- Закупаем, как и договаривались на совещании в городском акимате, через стабилизационный фонд. Пока ограничений по поставкам нет, - сказал «НГ» исполняющий обязанности директора Нурлан ЖАНБАТЫРОВ,
Источник:
Сегодня интересовался насчёт сахара,в сатбфонде его нет.
На складской цена 330+накрутка магазина допустим даже 10% получается 365,но продавать его по такой цене нельзя,штраф 300000.
Так что делать господа чиновники,будем создавать исскуственный дефицит? Ответьте уже кто-нибудь наконец то.
Re: Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 18:54
Цитата:
Завтра молоко будет везде,только уже по новой цене.
самый умный:
Вчера в апельсине не было ни капусты, ни 2,5% молока.
Вчера в апельсине не было ни капусты, ни 2,5% молока.
Завтра молоко будет везде,только уже по новой цене.
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 04.02.22 - 10:24
Цитата:
Чего его пугать, это реальность. Сегодня-то в другом магазине затарюсь, а завтра уже корову покупать придется. Об этом речь
Доктор СИЗО:
Что народ распугиваешь? Сходи в другой магазин, затарься по самые помидоры!
Что народ распугиваешь? Сходи в другой магазин, затарься по самые помидоры!
Чего его пугать, это реальность. Сегодня-то в другом магазине затарюсь, а завтра уже корову покупать придется. Об этом речь
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 04.02.22 - 10:25
Цитата:
Это из личного опыта, или есть такая информация?
Добринцофф:
Завтра молоко будет везде,только уже по новой цене.
Завтра молоко будет везде,только уже по новой цене.
Это из личного опыта, или есть такая информация?
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 04.02.22 - 10:41
Цитата:
Молоко подорожало,ещё вчера и сказали, что сегодня уже будет в наличии.
В фирменном магазине "Бурёнка" в пленке 2.5%-277тнг
В тетро пакете 2.5%-286тнг
Молоко в плёнке 2.5% с доставкой в магазин 296тнг
Вот и посчитайте сколько оно будет стоит в магазине.
самый умный:
Это из личного опыта, или есть такая информация?
Это из личного опыта, или есть такая информация?
Молоко подорожало,ещё вчера и сказали, что сегодня уже будет в наличии.
В фирменном магазине "Бурёнка" в пленке 2.5%-277тнг
В тетро пакете 2.5%-286тнг
Молоко в плёнке 2.5% с доставкой в магазин 296тнг
Вот и посчитайте сколько оно будет стоит в магазине.
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