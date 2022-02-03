Прогноз на 5 дней
пасмурно-11°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Налетай - подешевело. Куда летим?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43473
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 09:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление акимата Костанайской области о введении на 30 дней таких цен на социально значимые продукты питания вступило в силу 28 января. И, считай, весь февраль в любой буквально торговой точке люди должны иметь возможность купить капусту не дороже 104 тенге за кило, картошку - не дороже 140, морковку по цене не выше 148, лук - 86, сахар - 289, растительное масло 767 тенге. А другие люди по ту сторону прилавка должны все это обеспечить. Это называется «государственное регулирование цен в ручном режиме». По идее, должно включаться лишь в экстремальных ситуациях. Но у нас с высокими ценами в торговле борьба идет постоянно.
Читать статью

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14899
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 09:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что ж, ищем масло и сахар. Находим не везде, но кое-где даже дешевле установленных значений. Сахар обнаружили лишь у одного продавца, зато по 265 тенге.

Источник:

Вот нафиг такое "регулирование". Да и не регулирование это - это выезд за счет предпринимателей.
Цитата:
Не равняйте магазины у дома с крупными торговыми сетями. У них совсем другие возможности, огромный ассортимент, другие финансовые обороты, они могут себе позволить предельные цены, а мы нет.

Источник:

А это уже вопрос жизнеспособности бизнеса. В Челябинске редко где встретишь продуктовый не сетевой магазин на 1 этаже дома. В основном там присутствует какая-то узкая направленность, в тех которые есть. И очень мало универсальных.

[Исправлено: Victor Yang, 03.02.2022 - 10:19]
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8142
Re: Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 10:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В Челябинске редко где встретишь продуктовый магазин на 1 этаже дома.

Ну как же ? А Монетка? Она сплошь на 1 этажах домов во многих районах.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14899
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 10:19
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А Монетка?

Я имел ввиду маленькие несетевые магазины. Монетка - вполне сетевой магазин.
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8142
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 10:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я имел ввиду маленькие несетевые магазины.

Был и такой в доме, где мы летом остановились, по Университетской набережной. Причем половина магазинчика была занята казахстанскими товарами... чай асам мы там брали... привыкли к нему. Была и молочка, и конфеты.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14899
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 10:40
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Причем половина магазинчика была занята казахстанскими товарами...

Ну вот примерно с такими "фишками" есть много - или каз.товары, или фирменные какие-то товары. А вот чтобы просто универсальный магазин - таких очень мало.
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
539
Re: Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 11:37
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в апельсине не было ни капусты, ни 2,5% молока. Более того, даже их обычное отдали под другие товары.

Так и до искусственного дефицита продуктов питания дорегулируются.
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5039
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 12:15
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:

Что народ распугиваешь? Сходи в другой магазин, затарься по самые помидоры!
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8455
Re: Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 18:53
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Само собой, есть здесь в продаже «предельные» масло и сахар.

- Закупаем, как и договаривались на совещании в городском акимате, через стабилизационный фонд. Пока ограничений по поставкам нет, - сказал «НГ» исполняющий обязанности директора Нурлан ЖАНБАТЫРОВ,

Источник:

Сегодня интересовался насчёт сахара,в сатбфонде его нет.
На складской цена 330+накрутка магазина допустим даже 10% получается 365,но продавать его по такой цене нельзя,штраф 300000.
Так что делать господа чиновники,будем создавать исскуственный дефицит? Ответьте уже кто-нибудь наконец то.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8455
Re: Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 03.02.22 - 18:54
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Вчера в апельсине не было ни капусты, ни 2,5% молока.

Завтра молоко будет везде,только уже по новой цене.
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
539
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 04.02.22 - 10:24
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Что народ распугиваешь? Сходи в другой магазин, затарься по самые помидоры!


Чего его пугать, это реальность. Сегодня-то в другом магазине затарюсь, а завтра уже корову покупать придется. Об этом речь
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
539
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 04.02.22 - 10:25
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Завтра молоко будет везде,только уже по новой цене.


Это из личного опыта, или есть такая информация?
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8455
Налетай - подешевело. Куда летим?
Отправлено: 04.02.22 - 10:41
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Это из личного опыта, или есть такая информация?

Молоко подорожало,ещё вчера и сказали, что сегодня уже будет в наличии.
В фирменном магазине "Бурёнка" в пленке 2.5%-277тнг
В тетро пакете 2.5%-286тнг
Молоко в плёнке 2.5% с доставкой в магазин 296тнг
Вот и посчитайте сколько оно будет стоит в магазине.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: lavprof, Добринцофф, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS