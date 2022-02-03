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≡ «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43471
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 17:52
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Пожар в дачном обществе «Садовод-Строитель» 25 декабря уничтожил домик, в котором проживала многодетная семья Умурзаковых. 27 декабря аким области вручил погорельцам ключи от 4-комнатной квартиры. Но в начале февраля выяснилось, что эта история далека от хеппи-энда.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
230
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 21:36
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
вот врунишка.

да складывается ощущение, что не он, а некоторые взрослые
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8632
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 21:38
#16
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Помню мы там в 1990м гуляли, когда мои одноклассники с горячих точек начали приходить..
Ячейковая система, это на Бородина Назарбаева тоже такая общага была, ячейковая, сейчас там какая то бомжгостиница..
Но комнаты там были большие и двухкомнатные тогда даже...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8530
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 23:11
#17
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Похоже тут просто кто то "зажрался". Из дачной сараюшки, дают квартиру, ещё и мордой ворочат. Квартиру съёмную и ту с помощью властей снимают.
Цитата ,,- Сейчас мы снимаем квартиру, не без помощи властей, конечно, - сказала Умурзакова.,,
Ещё и сарайчик им восстанавливают. :-x
Ну раз такое дело, пусть всем нуждающимся по квартире или домику дают. Помощь была оказана, отказались. Всё на этом, пусть хоть на улицу идут. Не "жирно" ли будет. Ухаживают прям как за VIP лицом.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
646
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 23:14
#18
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Цитата:
lavprof:
а некоторые взрослые

Цитата:
lavprof:


То есть журналисты? Вообще кто эту тему высосал из пальца что бы показать героизм маленького врунишки?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8632
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 23:29
#19
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Цитата:
elektron:
Ещё и сарайчик им восстанавливают

А вот это уже непонятно, зачем?
И был ли пожар?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8530
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 23:56
#20
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//Внутри ведь не горело, только крыша.//

Странно, что то не совпадает с предыдущей статьёй, где причиной пожара была буржуйка.
ПС- окей, нашёл, да крыша горела. Только в обсуждениях почему то на печёрку тему перевели. :oops:

[Исправлено: elektron, 03.02.2022 - 19:41]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
646
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 04.02.22 - 01:59
#21
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Цитата:
yudjin:
а не аким.


Мать пятерых спасенных детей в Костанае обвинила героя-пятиклассника во лжи, сообщает Top-News.kz.
Женщина рассказала, что 28 декабря, спустя три дня после пожара и когда мальчику уже вручили награды и подарки, восстановила сгоревший номер. Тогда на нее, как отмечает Кульжан, обрушился шквал звонков и смс о том, что спасал ее детей не Олег Пирог, а двое ее соседей — Василий Корнелюк и Иван Буйнов. «Мои дети потом увидели этих мужчин и сказали, что именно они вытаскивали их из дома. Мальчик просто стоял рядом с калиткой. Он соврал. Я не позволяю своим детям врать, а как его родители воспитали? Что с ним будет дальше? Мне не нужна их машина и прочее, я просто хочу, чтобы люди знали правду.Сосед Умурзаковых Василий Корнелюк подтвердил эту версию: детей из дома вытащили они вместе с Иваном Буйновым, а Олег стоял в стороне.«Он приписал себе то, что сделали мы. Мне не обидно, я не хочу подарков, просто как можно в таком возрасте так обманывать? Мы вытащили детей, отдали соседке и ушли. Чего нам там стоять, как детям, и смотреть на пожар? После мы там не появлялись, а Олег пришел уже вместе с мамой, когда все потушили. Новости я прочитал уже после того, как мальчика объявили героем. Я от интернета далек, поэтому это все прошло мимо меня. 28 или 29 декабря Кульжан приехала и лично поблагодарила меня. Никто не знал, что приезжали журналисты, поэтому мы к вам не выходили», — говорит Василий Корнелюк..Мальчик в таком возрасте уже научился врать как Путин и кривоногии агроном

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 04.02.2022 - 02:01]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15235
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 04.02.22 - 02:45
#22
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Мальчик в таком возрасте уже научился врать как Путин и кривоногии агроном

Это тоже слова Василия или уже отсебятина?))
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5035
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 04.02.22 - 05:42
#23
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Не мог мальчик спасать кого то в одиночку, когда рядом работали двое взрослых мужчин. Подвиги они такие! Как тапки!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15543
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 04.02.22 - 08:34
#24
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Цитата:
maxsaf:
ПолиграфЪ Боярышников: Мальчик в таком возрасте уже научился врать как Путин и кривоногии агроном

Это тоже слова Василия или уже отсебятина?))


это передозировка боярышником.
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Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
613
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 04.02.22 - 08:59
#25
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Цитата:
alex_60:
это передозировка боярышником.

Это патология, где бы что бы не происходило во всем виноват один человек.
На лицо личная обида, Путин наверное плюнул ей в кофе на корпративе.
Печально, что это не лечится.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8140
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 04.02.22 - 09:15
#26
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
и кривоногии агроном

вчкушка, это ты про Ахметова что ли?
протрезвела што ли?
;-)

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Также отважному костанайцу вручили ключи от нового автомобиля. Группа компаний Allur, поддержав обращение Главы государства, вручила юному герою автомобиль Chevrolet Nexia отечественного производства. "Казахская земля всегда славилась великими батырами, и то, что сделал этот с виду хрупкий мальчишка, – самый настоящий подвиг, достойный восхищения и, несомненно, пример для всех нас!" - сказал председатель совета директоров АО "ГК Allur" Андрей Лаврентьев. Андрей Лаврентьев отметил, чтоэто подарок от лица всех сотрудников предприятия , которые высоко оценили героический поступок Олега Пирога.

Так где здесь про АКИМА?

[Исправлено: yudjin, 04.02.2022 - 09:19]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5035
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 04.02.22 - 09:17
#27
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Цитата:
elektron:

Согласен с тобой электрон! Мальчик успел орден серьезный получить за свой подвиг, а это уже серьезно!
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