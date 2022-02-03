Отправлено: - 16:19

Victor Yang:

Да и вообще автомобиль, если он не предназначен непосредственно для работы, не является необходимостью.

Цитата:Налог на транспорт должен быть учтен в бензине. А то получается, что некоторые купят себе самую дешевую машинку с маленьким объемом двигателя и таксуют на ней 24/7, а кто-то купит здоровый внедорожник и просто фотографируется рядом с ним. Первый ушатывает дороги, дворы и атмосферу, но платит по минимуму, а со второго дерут по полной схеме за стоянку на территории собственного дворца, где же тут справедливость?