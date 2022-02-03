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О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43471
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 14:26
В Минфине разъяснили, что вопрос введения налогообложения на предметы роскоши будет проработан на площадке Министерства национальной экономики Казахстана. И раскрыли подробности предложения.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 536
Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 14:26
Существующее налогообложение тоже надо пересмотреть, особенно для старых машин, объем двигателя которых не является показателем роскоши, а просто необходимость.
К примеру, за 15-летний дизельный внедорожник с объемом двигателя 3.2л я заплатил в этом году налог 47 тысяч. При этом за точно такой же автомобиль, но с бензиновым ДВС объемом 3,0л было бы 29 тысяч. Несправедливая разница, и так на заправке каждый раз обирают с нашими ценами на дизтопливо...
К примеру, за 15-летний дизельный внедорожник с объемом двигателя 3.2л я заплатил в этом году налог 47 тысяч. При этом за точно такой же автомобиль, но с бензиновым ДВС объемом 3,0л было бы 29 тысяч. Несправедливая разница, и так на заправке каждый раз обирают с нашими ценами на дизтопливо...
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 218
Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 14:41
Какая жалость,а я собирался яхту прикупить метров 200 и пару самолётов летать на дачу. Придется отказаться от этих планов
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14897
Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 15:27
Цитата:
Разница несправедливая, но и внедорожник не является необходимостью. Да и вообще автомобиль, если он не предназначен непосредственно для работы, не является необходимостью.
Повысить налоги на все автомобили и развивать велосипедный транспорт.
самый умный:
Несправедливая разница,
Несправедливая разница,
Разница несправедливая, но и внедорожник не является необходимостью. Да и вообще автомобиль, если он не предназначен непосредственно для работы, не является необходимостью.
Повысить налоги на все автомобили и развивать велосипедный транспорт.
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 15:48
Цитата:
Совершенно согласен, он наверное из фермеров... они любят распустить павлинний хвост перед трактористом...
Victor Yang:
Совершенно согласен, он наверное из фермеров... они любят распустить павлинний хвост перед трактористом...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24096
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 16:05
Цитата:
Предлагаю, в КОстанае, начать
выпуск "Запорожцев"...
Доктор СИЗО:
Совершенно согласен,
Совершенно согласен,
Предлагаю, в КОстанае, начать
выпуск "Запорожцев"...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1794
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 16:19
Цитата:
Налог на транспорт должен быть учтен в бензине. А то получается, что некоторые купят себе самую дешевую машинку с маленьким объемом двигателя и таксуют на ней 24/7, а кто-то купит здоровый внедорожник и просто фотографируется рядом с ним. Первый ушатывает дороги, дворы и атмосферу, но платит по минимуму, а со второго дерут по полной схеме за стоянку на территории собственного дворца, где же тут справедливость?
Victor Yang:
Да и вообще автомобиль, если он не предназначен непосредственно для работы, не является необходимостью.
Да и вообще автомобиль, если он не предназначен непосредственно для работы, не является необходимостью.
Налог на транспорт должен быть учтен в бензине. А то получается, что некоторые купят себе самую дешевую машинку с маленьким объемом двигателя и таксуют на ней 24/7, а кто-то купит здоровый внедорожник и просто фотографируется рядом с ним. Первый ушатывает дороги, дворы и атмосферу, но платит по минимуму, а со второго дерут по полной схеме за стоянку на территории собственного дворца, где же тут справедливость?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15542
Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 16:25
смотрю пакистанские падишахи,
которые в туалет на ламборжини ездят, сильно озабочены.
которые в туалет на ламборжини ездят, сильно озабочены.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2487
Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 16:42
Цитата:
Наверное, вы давно не были на родине: у нас тут второй Детройт - дешёвые привозные китайские машинно-комплекты вовсю собирают, вернее прикручивают четыре колеса, клеим Маде ин Казахстан и втридорого впихивают законопослушным гражданам. А, вы хотите какие то устаревшие ЗАЗ-986-е собирать. Мы тут, лаптем щи не хлебаем: - китайский второтретий сорт собираем.
drakon:
начать выпуск
начать выпуск
Наверное, вы давно не были на родине: у нас тут второй Детройт - дешёвые привозные китайские машинно-комплекты вовсю собирают, вернее прикручивают четыре колеса, клеим Маде ин Казахстан и втридорого впихивают законопослушным гражданам. А, вы хотите какие то устаревшие ЗАЗ-986-е собирать. Мы тут, лаптем щи не хлебаем: - китайский второтретий сорт собираем.
Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 04.02.22 - 07:48
Цитата:
Дали постоянную работу в городе 2000чам человек, которых ACROSы выгнали на улицу, как осенних мух в ихних селах.
ACROS:
Дали постоянную работу в городе 2000чам человек, которых ACROSы выгнали на улицу, как осенних мух в ихних селах.
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 04.02.22 - 08:01
Цитата:
Никакой работы сельчанам не нашли, кроме изготовления за бюджетные деньги снежных горок. Между тем в Краснодарском крае восстановлены все райсельхозтехники. Люди трудятся там, 27 малых предприятий организовали для ремонта сельхозтехники и агрегатов.
Доктор СИЗО:
Никакой работы сельчанам не нашли, кроме изготовления за бюджетные деньги снежных горок. Между тем в Краснодарском крае восстановлены все райсельхозтехники. Люди трудятся там, 27 малых предприятий организовали для ремонта сельхозтехники и агрегатов.
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