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"Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
"Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения при оказании госуслуг жителям Костанайской области обсудила МВРГ
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