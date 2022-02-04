Re: "Непрофессионализм и некомпетентность" - Нарушения...

Отправлено: - 02:35

Непрофессионализм и некомпетентность кадров, а у многих - еще и большой пробел в знаниях, - резюмировал председатель МВРГ Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Это есть, это надо признавать



----------------------------------------------------

Зато они все говорят на государственной мове, правда ведь? Это же самое главное для госслужащего в этой стране. От осины не родятся апельсины.