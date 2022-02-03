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yudjin:

а не аким.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 04.02.2022 - 02:01]

Цитата:Мать пятерых спасенных детей в Костанае обвинила героя-пятиклассника во лжи, сообщает Top-News.kz.Женщина рассказала, что 28 декабря, спустя три дня после пожара и когда мальчику уже вручили награды и подарки, восстановила сгоревший номер. Тогда на нее, как отмечает Кульжан, обрушился шквал звонков и смс о том, что спасал ее детей не Олег Пирог, а двое ее соседей — Василий Корнелюк и Иван Буйнов. «Мои дети потом увидели этих мужчин и сказали, что именно они вытаскивали их из дома. Мальчик просто стоял рядом с калиткой. Он соврал. Я не позволяю своим детям врать, а как его родители воспитали? Что с ним будет дальше? Мне не нужна их машина и прочее, я просто хочу, чтобы люди знали правду.Сосед Умурзаковых Василий Корнелюк подтвердил эту версию: детей из дома вытащили они вместе с Иваном Буйновым, а Олег стоял в стороне.«Он приписал себе то, что сделали мы. Мне не обидно, я не хочу подарков, просто как можно в таком возрасте так обманывать? Мы вытащили детей, отдали соседке и ушли. Чего нам там стоять, как детям, и смотреть на пожар? После мы там не появлялись, а Олег пришел уже вместе с мамой, когда все потушили. Новости я прочитал уже после того, как мальчика объявили героем. Я от интернета далек, поэтому это все прошло мимо меня. 28 или 29 декабря Кульжан приехала и лично поблагодарила меня. Никто не знал, что приезжали журналисты, поэтому мы к вам не выходили», — говорит Василий Корнелюк..Мальчик в таком возрасте уже научился врать как Путин и кривоногии агроном