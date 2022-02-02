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"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43470
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 12:50
Здоровье Диаса Нурмагамбетова сильно ухудшилось. Он вышел из СИЗО, как после концлагеря: похудевший, изможденный, сейчас плохо спит. Так описала состояние своего сына Гульнар НУРМАГАМБЕТОВА 1 февраля в интервью "Нашей Газете".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2366
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 15:45
Поразительное ощущение дежавю в освещении январских событий 2022 года и событий 35-летней давности. Даже поэту, именем которого в Кустанае улица названа, было горько. Народный артист страны в этом же списке. Интересно, станут ли участники январских событий через время героями?
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 15:51
ЮЛЯ! Эти люди давно все реабилитированы, награждены, и получили компенсацию за утраченное здоровье по несколько миллионов теньге. Читайте нашу казахстанскую прессу!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24096
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 15:59
Цитата:
Не - любых, только одних, борющихся, с коррупцией...
abaika95:
Ты же сомневаешься в адекватности Любых властей
Ты же сомневаешься в адекватности Любых властей
Не - любых, только одних, борющихся, с коррупцией...
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 16:00
Цитата:
Я так понимаю - там действительно своего сыночка она не отпустит от своей юбки - главное чтобы рядом был. Плюс сетование на власти. А был бы сын женат, да ещё с детьми - там не до протестных акций было бы - перед ним стояли бы другие задачи.
Козлов я:
Яжмать. Этим все объясняется.
Яжмать. Этим все объясняется.
Я так понимаю - там действительно своего сыночка она не отпустит от своей юбки - главное чтобы рядом был. Плюс сетование на власти. А был бы сын женат, да ещё с детьми - там не до протестных акций было бы - перед ним стояли бы другие задачи.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2366
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 16:02
Цитата:
Бакчанчик, мальчик, читай внимательно, что писали тогда и что пишут сейчас, как освещались события и как оправдывалось подавление протестов и суды над активистами тогда и сейчас. Вот и задаюсь вопросом, а будут ли со временем оправданы и объявлены героями участники январских событий 2022 года?
Доктор СИЗО:
ЮЛЯ! Эти люди давно все реабилитированы, награждены, и получили компенсаци
ЮЛЯ! Эти люди давно все реабилитированы, награждены, и получили компенсаци
Бакчанчик, мальчик, читай внимательно, что писали тогда и что пишут сейчас, как освещались события и как оправдывалось подавление протестов и суды над активистами тогда и сейчас. Вот и задаюсь вопросом, а будут ли со временем оправданы и объявлены героями участники январских событий 2022 года?
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 16:11
Цитата:
История движется по спирали, к 2050 году все прояснится!
юля елиссева:
История движется по спирали, к 2050 году все прояснится!
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 16:13
Цитата:
История - наука легкого поведения. Бандита Нурмагамбетова сделали героем, террориста Александра Ульянова и если вдруг, ни дай Бог, повернут нынешнюю политику - и там можно сделать героями кого угодно.
юля елиссева:
Вот и задаюсь вопросом, а будут ли со временем оправданы и объявлены героями участники январских событий 2022 года?
Вот и задаюсь вопросом, а будут ли со временем оправданы и объявлены героями участники январских событий 2022 года?
История - наука легкого поведения. Бандита Нурмагамбетова сделали героем, террориста Александра Ульянова и если вдруг, ни дай Бог, повернут нынешнюю политику - и там можно сделать героями кого угодно.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2487
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 02.02.22 - 20:32
Цитата:
Может: просто, надо думать, в отличие от нас диванных пердунов, неравнодушный человек, с высокой ГРАЖДАНСКОЙ ответственностью.
Цитата:
Конечно: вспомните Марию Ильиничну: Сашку обьявили террористом ( наверное как и Диас - организатор массовых беспорядков),и она с передачками по тюрьмам и ссылкам, Через 100 лет Сашка - народный герой и почти канонизирован, и брат самого В.И. Ленина. Так что, лет через ....цать, Диас, возможно будет желток..., пардон, кантаровцем. Теория относительности: - сегодня - зек; завтра - герой.
Цитата:
Убили, всех. Даже Аблязов - в своё время подписал - потом освободился, обул ЕБ и смылся за бугор.Тактика всех революционеров, наверное.
Так что : не судим- и не судимы будем.
abaika95:
Бузотер на любую тему
Бузотер на любую тему
Может: просто, надо думать, в отличие от нас диванных пердунов, неравнодушный человек, с высокой ГРАЖДАНСКОЙ ответственностью.
Цитата:
Козлов я:
Любая мать
Любая мать
Конечно: вспомните Марию Ильиничну: Сашку обьявили террористом ( наверное как и Диас - организатор массовых беспорядков),и она с передачками по тюрьмам и ссылкам, Через 100 лет Сашка - народный герой и почти канонизирован, и брат самого В.И. Ленина. Так что, лет через ....цать, Диас, возможно будет желток..., пардон, кантаровцем. Теория относительности: - сегодня - зек; завтра - герой.
Цитата:
drakon:
И все бы, не - подписали
И все бы, не - подписали
Убили, всех. Даже Аблязов - в своё время подписал - потом освободился, обул ЕБ и смылся за бугор.Тактика всех революционеров, наверное.
Так что : не судим- и не судимы будем.
"Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" - Мать гражданского активиста заявила о давлении на сына после январских протестов в Костанае
Отправлено: 02.02.22 - 22:00
Цитата:
Знаю я одного поэта кустанайского - Ляховецкий Владимир Моисеевич. Вполне себе занимал места и издавался как тогда, так и сейчас.
abaika95:
она верила в то, что её посредственные стихи не занимают никакие призы потомучто она еврейка по нации....
она верила в то, что её посредственные стихи не занимают никакие призы потомучто она еврейка по нации....
Знаю я одного поэта кустанайского - Ляховецкий Владимир Моисеевич. Вполне себе занимал места и издавался как тогда, так и сейчас.
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1383
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 03.02.22 - 00:50
Цитата:
---
Какие? Подальше под корягу залезть?! Что же ты не стал митинговать, а предпочёл тихонько свалить? Давай, начни за семью и детей рассказывать!
Victor Yang:
перед ним стояли бы другие задачи.
перед ним стояли бы другие задачи.
---
Какие? Подальше под корягу залезть?! Что же ты не стал митинговать, а предпочёл тихонько свалить? Давай, начни за семью и детей рассказывать!
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 03.02.22 - 07:14
Цитата:
Надо пригласить в акимат, взять на работу, чтобы вплотную занялся проблемами, за которые ратовал на митингах! Проверенная тактика! Получится отличный специалист, или через полгода извинится, и тихо захлопнет за собой дверь!
ACROS:
Надо пригласить в акимат, взять на работу, чтобы вплотную занялся проблемами, за которые ратовал на митингах! Проверенная тактика! Получится отличный специалист, или через полгода извинится, и тихо захлопнет за собой дверь!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1460
Re: "Говорили, что в соседней камере буду сидеть я" -...
Отправлено: 04.02.22 - 00:40
Не так себе фантазировал этот гражданский активист. Столкнулся с реальностью и обделался.
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