Отправлено: - 23:11

Похоже тут просто кто то "зажрался". Из дачной сараюшки, дают квартиру, ещё и мордой ворочат. Квартиру съёмную и ту с помощью властей снимают.Цитата ,,- Сейчас мы снимаем квартиру, не без помощи властей, конечно, - сказала Умурзакова.,,Ещё и сарайчик им восстанавливают.Ну раз такое дело, пусть всем нуждающимся по квартире или домику дают. Помощь была оказана, отказались. Всё на этом, пусть хоть на улицу идут. Не "жирно" ли будет. Ухаживают прям как за VIP лицом.