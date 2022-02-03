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≡ Кто похитил Новый год в селе Айет?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43470
Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 08:45
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Центральная площадь села Айет стала местом скандала. На праздничное украшение и строительство горок потратили почти 2 млн тенге, но жители недовольны. Сельчане считают, что подрядчик, выигравший конкурс на украшение, строительство горок и ледяных фигур, не уложился в установленный срок - к Новому году - и выполнил заказ акимата некачественно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2366
Re: Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 08:45
#1
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Как вы судно назовёте...
назвали село несуразным названием - Луномясовка, вот и начались проблемы :)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8139
Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 09:23
#2
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Цитата:
Галина Фирус и Жанат Макумова

Молодцы женщины! Пусть выведут на чистую воду всех.
В отличие от Костаная, жители справедливо требуют отчета в этой мутной схеме под кодовым названием РРР... распил-рукожопо...ть-результат.

Цитата:
- Снежную горку мы не успели установить до 31 декабря, потому что нам не хватило снега, осадков в декабре было мало, - поясняет Мартин.

От части соглашусь... Было маловато чтобы собрать в отдельно взятом дворе, но трактором по поселку собрать можно было... было бы желание.

У нас возможность и желание появилось 7 января...и 9-го уже можно было кататься, что и делают до сих пор.
Найди 10 отличий...
ГОРКА ЗА 0 тн


ГОРКА ЗА 248 000 тн


[Исправлено: yudjin, 03.02.2022 - 09:24]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8139
Re: Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 09:35
#3
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Цитата:
- Согласитесь, что в этом году украшение села оставляет желать лучшего? Средств выделили больше, а село украшено хуже! - спрашивали сельчане.

Хуже только в позорном центре Костаная!
Хотя, пора скрипя сердцем принять, что празднование пока еще ГОСУДАРСТВЕННОГО праздника Новый год на вписывается в модернизированное сознание некоторых руководителей и программу рухнаму.

Цитата:
отвечал Бердалинов. - По дюралайту - если он один год простоял, то на следующий год может уже не гореть.

А у меня почему-то горит... и гирлянды горят по нескольку лет...
патамушта-патамушта...
Нужны аккуратность и хозяйский подход к работе... не на отъ...сь, потому что это колхозное, значит не чьё.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5024
Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 09:57
#4
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Это родной поселок Дракоши. Расскажи как раньше горки делали до акиматовские времена? 8-) :-o :oops:
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4737
Re: Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 18:53
#5
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почитала - поржала. Как долго будут ответственные лица дурака включать, врать, на ходу какой-то бред нести и т.д. ? Взрослые люди!!!! Вот простой вопрос - не стыдно? Просто перед людьми, с которыми рядом живешь, каждый день сталкиваешься, о чем=о просишь, что-то указываешь .... - не стыдно? А перед собственными детьми? как им в глаза смотрит? это же деревня - все на виду....
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12044
Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 20:06
#6
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Цитата:
снежную горку возвели за день до встречи акима села с депутатами, 13 января

Новогодняя горка к середине января??
Ну циркачи! :lol:
До этого главные циркачи области были колёсные рудненские циркачи - акимы.
Ну такие феерические!
За ними уныло плелись скрипя древесиной на зубах жадные древогрызы-бюджетопильщики на деревьях из кОстаная. :-)
Теперь судя по всему луномясовские клоуны решили потеснить на пьедестале чемпионов :-)

Да и вообще новости о деятельности чинушек этой области можно смотреть только под одну мелодию:




[Исправлено: Серый волк, 03.02.2022 - 17:10]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8139
Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 20:13
#7
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Цитата:
Серый волк:
Новогодняя горка к середине января??

а может у них аким старовер?.... ну тот, кто по юлианскому календарю живет...
Тада всё верно...13 января - 31 декабря по нынешнему. :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12044
Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 23:28
#8
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Цитата:
yudjin: а может у них аким старовер?.... ну тот, кто по юлианскому календарю живет...


Больше похоже на поклонника культа Карго. :-)

Однажды на территории племени Папуасов аварийно приземлился американский транспортный самолёт. С тех пор жизнь дикого племени изменилась...

Было это примерно лет 70 назад.
Самолёт мог быть еще древнее старого Douglas DC-3, что-то способное сесть на поляне.
К изумлению папуасов из него вышли белые люди в странной одежде, в точности как в их легендах говорилось о том что белые боги прилетят с неба.

Белые боги курили странные палочки. Пили странную воду из невероятно красивых прозрачных бутылок и носили трудные имена.

Потом появилось очень много белых богов и они уволокли железную птицу севшую с неба вместе с первыми богами.

Боги носили странные трудные имена, их звали Джон Фрум
(вероятно они спросили как зовут некоего «Джона Из Страны Юсэй» (John From USA) :-)

От представителей другой цивилизации папуасам досталась немного мусора, обрывок троса, и пустая бутылка из под Кока-колы.

С тех пор в племени каждый год празднуют самый главный праздник, Праздник Прилёта богов.
На этот праздник они сооружают из палок самолёт почти в натуральную величину и водят вокруг него хороводы с оставленной летчиками пустой бутылкой.

(ещё у них есть деревянные наушники, слегка похожие на пилотскую гарнитуру и деревянные очки в которые если сильно захотеть видно звёзды.

Наверное у кого-то из пилотов Дугласа были солнцезащиные...)

Поскольку во время прилёта кто-то забыл вести календарь, каждый год у них происходят споры в какой день праздновать праздник

Но в отличии от некоторых акимов, не понимающих для чего из палок нужно сколачивать горку именно к празнику, папуасы точно знают что самолёт из палок точно должен быть на празнике пришестия бога Джона Фрума, а не после того как празник закончится!!! :-) :-)



[Исправлено: Серый волк, 03.02.2022 - 20:43]
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