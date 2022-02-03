Центральная площадь села Айет стала местом скандала. На праздничное украшение и строительство горок потратили почти 2 млн тенге, но жители недовольны. Сельчане считают, что подрядчик, выигравший конкурс на украшение, строительство горок и ледяных фигур, не уложился в установленный срок - к Новому году - и выполнил заказ акимата некачественно. Читать статью
- Согласитесь, что в этом году украшение села оставляет желать лучшего? Средств выделили больше, а село украшено хуже! - спрашивали сельчане.
Хуже только в позорном центре Костаная! Хотя, пора скрипя сердцем принять, что празднование пока еще ГОСУДАРСТВЕННОГО праздника Новый год на вписывается в модернизированное сознание некоторых руководителей и программу рухнаму.
Цитата:
отвечал Бердалинов. - По дюралайту - если он один год простоял, то на следующий год может уже не гореть.
А у меня почему-то горит... и гирлянды горят по нескольку лет... патамушта-патамушта... Нужны аккуратность и хозяйский подход к работе... не на отъ...сь, потому что это колхозное, значит не чьё.
почитала - поржала. Как долго будут ответственные лица дурака включать, врать, на ходу какой-то бред нести и т.д. ? Взрослые люди!!!! Вот простой вопрос - не стыдно? Просто перед людьми, с которыми рядом живешь, каждый день сталкиваешься, о чем=о просишь, что-то указываешь .... - не стыдно? А перед собственными детьми? как им в глаза смотрит? это же деревня - все на виду....
снежную горку возвели за день до встречи акима села с депутатами, 13 января
Новогодняя горка к середине января?? Ну циркачи! До этого главные циркачи области были колёсные рудненские циркачи - акимы. Ну такие феерические! За ними уныло плелись скрипя древесиной на зубах жадные древогрызы-бюджетопильщики на деревьях из кОстаная. Теперь судя по всему луномясовские клоуны решили потеснить на пьедестале чемпионов
Да и вообще новости о деятельности чинушек этой области можно смотреть только под одну мелодию:
yudjin: а может у них аким старовер?.... ну тот, кто по юлианскому календарю живет...
Больше похоже на поклонника культа Карго.
Однажды на территории племени Папуасов аварийно приземлился американский транспортный самолёт. С тех пор жизнь дикого племени изменилась...
Было это примерно лет 70 назад. Самолёт мог быть еще древнее старого Douglas DC-3, что-то способное сесть на поляне. К изумлению папуасов из него вышли белые люди в странной одежде, в точности как в их легендах говорилось о том что белые боги прилетят с неба.
Белые боги курили странные палочки. Пили странную воду из невероятно красивых прозрачных бутылок и носили трудные имена.
Потом появилось очень много белых богов и они уволокли железную птицу севшую с неба вместе с первыми богами.
Боги носили странные трудные имена, их звали Джон Фрум (вероятно они спросили как зовут некоего «Джона Из Страны Юсэй» (John From USA)
От представителей другой цивилизации папуасам досталась немного мусора, обрывок троса, и пустая бутылка из под Кока-колы.
С тех пор в племени каждый год празднуют самый главный праздник, Праздник Прилёта богов. На этот праздник они сооружают из палок самолёт почти в натуральную величину и водят вокруг него хороводы с оставленной летчиками пустой бутылкой.
(ещё у них есть деревянные наушники, слегка похожие на пилотскую гарнитуру и деревянные очки в которые если сильно захотеть видно звёзды.
Наверное у кого-то из пилотов Дугласа были солнцезащиные...)
Поскольку во время прилёта кто-то забыл вести календарь, каждый год у них происходят споры в какой день праздновать праздник
Но в отличии от некоторых акимов, не понимающих для чего из палок нужно сколачивать горку именно к празнику, папуасы точно знают что самолёт из палок точно должен быть на празнике пришестия бога Джона Фрума, а не после того как празник закончится!!!
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