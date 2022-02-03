Отправлено: - 09:23

Галина Фирус и Жанат Макумова

- Снежную горку мы не успели установить до 31 декабря, потому что нам не хватило снега, осадков в декабре было мало, - поясняет Мартин.

[Исправлено: yudjin, 03.02.2022 - 09:24]

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