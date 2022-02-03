«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?

Отправлено: - 21:38

Помню мы там в 1990м гуляли, когда мои одноклассники с горячих точек начали приходить..

Ячейковая система, это на Бородина Назарбаева тоже такая общага была, ячейковая, сейчас там какая то бомжгостиница..

Но комнаты там были большие и двухкомнатные тогда даже...