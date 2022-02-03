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≡ «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43470
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 17:52
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Пожар в дачном обществе «Садовод-Строитель» 25 декабря уничтожил домик, в котором проживала многодетная семья Умурзаковых. 27 декабря аким области вручил погорельцам ключи от 4-комнатной квартиры. Но в начале февраля выяснилось, что эта история далека от хеппи-энда.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
230
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 21:36
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
вот врунишка.

да складывается ощущение, что не он, а некоторые взрослые
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8628
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 21:38
#16
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Помню мы там в 1990м гуляли, когда мои одноклассники с горячих точек начали приходить..
Ячейковая система, это на Бородина Назарбаева тоже такая общага была, ячейковая, сейчас там какая то бомжгостиница..
Но комнаты там были большие и двухкомнатные тогда даже...
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