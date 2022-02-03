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"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43470
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
Депутаты мажилиса не считают свою зарплату высокой. Они прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина. По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц.
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"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 20:43
Цитата:
Не обижайся любезный, я разговариваю с тобой, как ты того заслуживаешь! Иди жалуйся, тебе скажут... можешь не читать, можешь не писать, можешь не заходить на наш сайт и т.д
elektron:
Не обижайся любезный, я разговариваю с тобой, как ты того заслуживаешь! Иди жалуйся, тебе скажут... можешь не читать, можешь не писать, можешь не заходить на наш сайт и т.д
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 20:54
Цитата:
надеюсь Вы это про депутатов как раз?)
Доктор СИЗО:
Наиболее злостным работникам СБ отключает компьютеры от интернета
Наиболее злостным работникам СБ отключает компьютеры от интернета
надеюсь Вы это про депутатов как раз?)
(Полноправные пользователи)
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- 01.06.18
- Сообщений:
- 1794
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 20:56
Цитата:
То есть, если вовремя выскочить из сайта, то служба безопасности никаких нарушителей не найдет? Однако ...
Доктор СИЗО:
После появления моего комментария на эту тему, все шестеро бездельников выскочили из сайта!
После появления моего комментария на эту тему, все шестеро бездельников выскочили из сайта!
То есть, если вовремя выскочить из сайта, то служба безопасности никаких нарушителей не найдет? Однако ...
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 20:58
Цитата:
Угомонись старче, ты для меня уже УМЕР давно...одни точки выходят, вместо текста твоего. Как сказал великий Чингисхан. Человек, предавший тебя однажды, будет предавать тебя много раз, когда ему будет удобно! А ты предавал меня много раз и раньше...вспомни ...
drakon:
Угомонись старче, ты для меня уже УМЕР давно...одни точки выходят, вместо текста твоего. Как сказал великий Чингисхан. Человек, предавший тебя однажды, будет предавать тебя много раз, когда ему будет удобно! А ты предавал меня много раз и раньше...вспомни ...
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:04
Цитата:
Спросите у них, лучше...видать сидели в рабочее время...наша СБ пачки скриншотов в лицо кидает таким людям...
Маркс:
Спросите у них, лучше...видать сидели в рабочее время...наша СБ пачки скриншотов в лицо кидает таким людям...
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:05
Цитата:
Доктор, за Базар - отвечаешь?...
Доктор СИЗО:
А ты предавал меня много раз и раньше...вспомни ...
А ты предавал меня много раз и раньше...вспомни ...
Доктор, за Базар - отвечаешь?...
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:07
Цитата:
И чё - потом? Кого - расстреляли?...
Доктор СИЗО:
.наша СБ пачки скриншотов в лицо кидает таким людям...
.наша СБ пачки скриншотов в лицо кидает таким людям...
И чё - потом? Кого - расстреляли?...
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:15
Цитата:
Зарплату срезали на 25000 теньге, заставили отработать 10 месяцев. Уволили по статье с припиской ущерб предприятию в размере 250 тысяч теньге восстановил полностью. Кто теперь его возьмет клейменного ? Одному камазисту записали в трудовой, уволен за хищение ( украл зеркала заднего вида). Смешно же!!!!
drakon:
Зарплату срезали на 25000 теньге, заставили отработать 10 месяцев. Уволили по статье с припиской ущерб предприятию в размере 250 тысяч теньге восстановил полностью. Кто теперь его возьмет клейменного ? Одному камазисту записали в трудовой, уволен за хищение ( украл зеркала заднего вида). Смешно же!!!!
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:17
Цитата:
Дракошка, не мельтеши под ногами, с базаром... барбару напугай...
drakon:
Дракошка, не мельтеши под ногами, с базаром... барбару напугай...
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 8628
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:19
Цитата:
Цитата:
О, ты их отчитываешь как Настоящий Депутат!
Доктор СИЗО:
разговариваю с тобой, как ты того заслуживаешь! И
разговариваю с тобой, как ты того заслуживаешь! И
Цитата:
Доктор СИЗО:
Как сказал великий Чингисхан. Человек, предавший тебя однажды, будет предавать тебя много раз, когда ему будет удобно
Как сказал великий Чингисхан. Человек, предавший тебя однажды, будет предавать тебя много раз, когда ему будет удобно
О, ты их отчитываешь как Настоящий Депутат!
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:19
Цитата:
Значит, не отвечаешь?...
Доктор СИЗО:
под ногами, с базаром.
под ногами, с базаром.
Значит, не отвечаешь?...
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 8628
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:22
Цитата:
Мне кажется дракоша с тобой просто нянчился, как и сейчас, но предавать, нет..
Доктор СИЗО:
Мне кажется дракоша с тобой просто нянчился, как и сейчас, но предавать, нет..
(Полноправные пользователи)
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- город Костанай
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- 644
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 21:24
Цитата:
Правильно!Знакома с одной дамой которая каждые три месяца ездит отдыхать в Турцию,Египет,ОАЭ и т.д. и всё время плачет что живёт от зарплаты до зарплаты...хотя нигде не работает
Маркс:
У любого человека спроси про зарплату и он ответит, что живет от нее и до нее. Весь вопрос в том, как он живет?
У любого человека спроси про зарплату и он ответит, что живет от нее и до нее. Весь вопрос в том, как он живет?
Правильно!Знакома с одной дамой которая каждые три месяца ездит отдыхать в Турцию,Египет,ОАЭ и т.д. и всё время плачет что живёт от зарплаты до зарплаты...хотя нигде не работает
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 21:33
Цитата:
а что не запись экрана? Мало ли что они там нарисовали в скриншотах...
Доктор СИЗО:
наша СБ пачки скриншотов в лицо кидает таким людям
наша СБ пачки скриншотов в лицо кидает таким людям
а что не запись экрана? Мало ли что они там нарисовали в скриншотах...
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