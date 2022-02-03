Отправлено: - 21:19

Доктор СИЗО:

разговариваю с тобой, как ты того заслуживаешь! И

Доктор СИЗО:

Как сказал великий Чингисхан. Человек, предавший тебя однажды, будет предавать тебя много раз, когда ему будет удобно

Цитата:Цитата:О, ты их отчитываешь как Настоящий Депутат!