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≡ "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43470
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
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Депутаты мажилиса не считают свою зарплату высокой. Они прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина. По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5024
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 20:43
#30
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Цитата:
elektron:

Не обижайся любезный, я разговариваю с тобой, как ты того заслуживаешь! Иди жалуйся, тебе скажут... можешь не читать, можешь не писать, можешь не заходить на наш сайт и т.д
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
230
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 20:54
#31
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Наиболее злостным работникам СБ отключает компьютеры от интернета

надеюсь Вы это про депутатов как раз?)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1794
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 20:56
#32
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Цитата:
Доктор СИЗО:
После появления моего комментария на эту тему, все шестеро бездельников выскочили из сайта!

То есть, если вовремя выскочить из сайта, то служба безопасности никаких нарушителей не найдет? Однако ...
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5024
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 20:58
#33
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Цитата:
drakon:

Угомонись старче, ты для меня уже УМЕР давно...одни точки выходят, вместо текста твоего. Как сказал великий Чингисхан. Человек, предавший тебя однажды, будет предавать тебя много раз, когда ему будет удобно! А ты предавал меня много раз и раньше...вспомни ...
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5024
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:04
#34
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Цитата:
Маркс:

Спросите у них, лучше...видать сидели в рабочее время...наша СБ пачки скриншотов в лицо кидает таким людям...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24094
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:05
#35
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Цитата:
Доктор СИЗО:
А ты предавал меня много раз и раньше...вспомни ...

Доктор, за Базар - отвечаешь?... 8-) :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24094
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:07
#36
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Цитата:
Доктор СИЗО:
.наша СБ пачки скриншотов в лицо кидает таким людям...

И чё - потом? Кого - расстреляли?... 8-) :-o
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5024
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:15
#37
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Цитата:
drakon:

Зарплату срезали на 25000 теньге, заставили отработать 10 месяцев. Уволили по статье с припиской ущерб предприятию в размере 250 тысяч теньге восстановил полностью. Кто теперь его возьмет клейменного ? Одному камазисту записали в трудовой, уволен за хищение ( украл зеркала заднего вида). Смешно же!!!!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5024
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:17
#38
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Цитата:
drakon:

Дракошка, не мельтеши под ногами, с базаром... барбару напугай...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8628
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:19
#39
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Цитата:
Доктор СИЗО:
разговариваю с тобой, как ты того заслуживаешь! И

Цитата:
Доктор СИЗО:
Как сказал великий Чингисхан. Человек, предавший тебя однажды, будет предавать тебя много раз, когда ему будет удобно

О, ты их отчитываешь как Настоящий Депутат!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24094
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:19
#40
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Цитата:
Доктор СИЗО:
под ногами, с базаром.

Значит, не отвечаешь?... 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8628
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 21:22
#41
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Мне кажется дракоша с тобой просто нянчился, как и сейчас, но предавать, нет..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
644
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 21:24
#42
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Цитата:
Маркс:
У любого человека спроси про зарплату и он ответит, что живет от нее и до нее. Весь вопрос в том, как он живет?


Правильно!Знакома с одной дамой которая каждые три месяца ездит отдыхать в Турцию,Египет,ОАЭ и т.д. и всё время плачет что живёт от зарплаты до зарплаты...хотя нигде не работает
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
230
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 21:33
#43
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Цитата:
Доктор СИЗО:
наша СБ пачки скриншотов в лицо кидает таким людям

а что не запись экрана? Мало ли что они там нарисовали в скриншотах...
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