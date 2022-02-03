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≡ «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43470
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 17:52
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Пожар в дачном обществе «Садовод-Строитель» 25 декабря уничтожил домик, в котором проживала многодетная семья Умурзаковых. 27 декабря аким области вручил погорельцам ключи от 4-комнатной квартиры. Но в начале февраля выяснилось, что эта история далека от хеппи-энда.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12043
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 17:52
#1
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Феерическая история! :lol:
Только в Казахстане сказка некоего незнакомого этим людям АС Пушкина может так точно вопротиться в реальность!

Не хочу квартиру четырехкомнатную, хочу дворец?
Помните про страрика и золотую рыбку?

Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

:lol:

[Исправлено: Серый волк, 03.02.2022 - 14:53]
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
735
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 18:01
#2
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Темная история. Когда писали СМИ, зачем молчать было, позвонила бы в СМИ, да и рассказала бы им все как было. Но прошло больше месяца, только вспомнили
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5078
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 18:12
#3
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А вы хотели бы, чтобы вас тоже наградили?
Как дипломатично ответили оставшиеся без награды детишки,взрослые конечно поступили нехорошо.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12043
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 19:08
#4
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Изложение части этой истории в стихах, 190 лет назад
:-)



:-)

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l
* ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
149
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 19:18
#5
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Шикарная квартира! Знаю я эти малосемейки. Нормальные жильцы и комнаты просторные, а вот общие коридоры, да, узковаты и обшарпаны. А где по-другому? В половине домов Костаная похожая история. Это жилье ничем не отличается от любого другого.
Просто привыкли в доме жить, тем более, что ремонт бесплатно делают. А потом дадут им новостройку и будет у них и дом и квартира, а квартиру можно сдавать будет. И потом квартира в новостройке по-любому дороже будет стоить, чем квартира в малосемейке.

[Исправлено: ladas, 03.02.2022 - 19:47]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10873
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 19:30
#6
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Я работаю сутками. Не поджигаю свою дачу. Не прошу у акимата себе и своим детям новую квартиру за 2-3 тыщ в месяц . И у меня тоже подъезд не лучше чем на фотке. А чтоб санузел и водопровод не умер, вкладываемся ремонтируемся.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8139
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 19:40
#7
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Цитата:
она в малосемейке, а подъезд больше похож на туалет, он в ужасном состоянии, газа нет, в общем, больше похоже на общежитие! В этой малосемейке мы жить не хотим, так как контингент и условия проживания там, мягко говоря, не очень.

А это и было ОБЩЕЖИТИЕ, понаехавшие-то конечно не знают об этом... А таких там 2 дома по 9 этажей теперь. Интересно было бы узнать как в бытность доживающего своё Сельхозинститута в конце 90-х при ректоре-депутате ныне, эти общаги прихватизировались под квартиры?

А мамаша, конечно продуманная.. и квартиру заиметь, и дом отремонтировать, еще и одного из спасителей её детей обгадить...Вот же люди пошли...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15542
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 19:48
#8
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а кстати где эта тетка была, когда дом сгорел. в магазин ходила вроде с кем то за чем то.

[Исправлено: alex_60, 03.02.2022 - 19:50]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
782
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 19:52
#9
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Цитата:
- А что вас мотивировало спасать детей? Источник:

Это что за вопрос, господа журналисты???
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
644
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 19:53
#10
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Цитата:
- Когда чиновники приехали со мной на эти дачи, я показала им, кто на самом деле спас моих детей, - заявила она сегодня журналистам. - Я показали фотографии соседей и спросила у дочки: "Кто вас спас?". Дети показали на Ивана и Василия. А когда показала фотография мальчика, дети сказали, что он стоял рядом на горке.

Ранее "НГ" сообщала, что детей из горящего дома спасали пятиклассник Олег Пирог и двое соседей: Василий Корнелюк и Иван Буйнов.

- Ехал с работы на автобусе, вышел на остановке, смотрю - идет дым, - рассказывал "НГ" 29 декабря Василий КОРНЕЛЮК. - Побежал туда и увидел, что горит крыша дома. Я вызвал пожарных. Из соседней улицы к дому бежал мальчик. Вместе с ним мы подбежали к дому, я стал стучать в окна, на стук подбежали дети. Я нашел палку, хотел разбить окно, но не получилось. Тут подбежал еще один сосед - Иван Буйнов. С другой стороны форточку девочка открыла, сосед залез в дом. Он стал подавать нам детей.

Источник:


Так вед мальчик давал интервью что он спас детей..и аким области ему подарил автомобиль , вот врунишка.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8139
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 20:05
#11
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Цитата:
alex_60:
в магазин ходила вроде с кем то за чем то.

вчкушка была уверена, что за пойлом...
да же, вчкушка? ;-)

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
и аким области ему подарил автомобиль

вчкушка не лебези... автомобиль подарила Сарыаркаавтопром, а не аким.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15542
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 21:11
#12
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//Кунжан УМУРЗАКОВА, ПОСТРАДАВШАЯ: - У меня теперь вот пятый сын, как бы, уже я считаю, он мой сын.//

так она говорила.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8628
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 21:13
#13
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Дом то конечно лучше.
Чем общага..
Но дареному коню рот при дарителе не разглядывают..
Взяла бы, сдавала в аренду, с этих денег бы и дальше строили себе печки на кафеле по канадски, питались бы..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14897
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 21:27
#14
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Цитата:
ladas:
Нормальные жильцы и комнаты просторные, а вот общие коридоры, да, узковаты и обшарпаны. А где по-другому?

Ну не знаю... В 2013-м (я тогда искал квартиру для покупки) там было довольно специфично и действительно подъезд был на туалет похож. Может сейчас что изменилось. Но квартиры там дешевле чем в остальных домах - не зря, наверное.
А вообще, я бы сказал что молодцы. Можно же было и "бизнес" замутить - сдавать квартиру, потом и приватизировать, а после - продать.
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