Отправлено: - 19:40

она в малосемейке, а подъезд больше похож на туалет, он в ужасном состоянии, газа нет, в общем, больше похоже на общежитие! В этой малосемейке мы жить не хотим, так как контингент и условия проживания там, мягко говоря, не очень.

Цитата:А это и было ОБЩЕЖИТИЕ, понаехавшие-то конечно не знают об этом... А таких там 2 дома по 9 этажей теперь. Интересно было бы узнать как в бытность доживающего своё Сельхозинститута в конце 90-х при ректоре-депутате ныне, эти общаги прихватизировались под квартиры?А мамаша, конечно продуманная.. и квартиру заиметь, и дом отремонтировать, еще и одного из спасителей её детей обгадить...Вот же люди пошли...