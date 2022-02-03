«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 17:52
Пожар в дачном обществе «Садовод-Строитель» 25 декабря уничтожил домик, в котором проживала многодетная семья Умурзаковых. 27 декабря аким области вручил погорельцам ключи от 4-комнатной квартиры. Но в начале февраля выяснилось, что эта история далека от хеппи-энда. Читать новость
Шикарная квартира! Знаю я эти малосемейки. Нормальные жильцы и комнаты просторные, а вот общие коридоры, да, узковаты и обшарпаны. А где по-другому? В половине домов Костаная похожая история. Это жилье ничем не отличается от любого другого. Просто привыкли в доме жить, тем более, что ремонт бесплатно делают. А потом дадут им новостройку и будет у них и дом и квартира, а квартиру можно сдавать будет. И потом квартира в новостройке по-любому дороже будет стоить, чем квартира в малосемейке.
Я работаю сутками. Не поджигаю свою дачу. Не прошу у акимата себе и своим детям новую квартиру за 2-3 тыщ в месяц . И у меня тоже подъезд не лучше чем на фотке. А чтоб санузел и водопровод не умер, вкладываемся ремонтируемся.
она в малосемейке, а подъезд больше похож на туалет, он в ужасном состоянии, газа нет, в общем, больше похоже на общежитие! В этой малосемейке мы жить не хотим, так как контингент и условия проживания там, мягко говоря, не очень.
А это и было ОБЩЕЖИТИЕ, понаехавшие-то конечно не знают об этом... А таких там 2 дома по 9 этажей теперь. Интересно было бы узнать как в бытность доживающего своё Сельхозинститута в конце 90-х при ректоре-депутате ныне, эти общаги прихватизировались под квартиры?
А мамаша, конечно продуманная.. и квартиру заиметь, и дом отремонтировать, еще и одного из спасителей её детей обгадить...Вот же люди пошли...
- Когда чиновники приехали со мной на эти дачи, я показала им, кто на самом деле спас моих детей, - заявила она сегодня журналистам. - Я показали фотографии соседей и спросила у дочки: "Кто вас спас?". Дети показали на Ивана и Василия. А когда показала фотография мальчика, дети сказали, что он стоял рядом на горке.
Ранее "НГ" сообщала, что детей из горящего дома спасали пятиклассник Олег Пирог и двое соседей: Василий Корнелюк и Иван Буйнов.
- Ехал с работы на автобусе, вышел на остановке, смотрю - идет дым, - рассказывал "НГ" 29 декабря Василий КОРНЕЛЮК. - Побежал туда и увидел, что горит крыша дома. Я вызвал пожарных. Из соседней улицы к дому бежал мальчик. Вместе с ним мы подбежали к дому, я стал стучать в окна, на стук подбежали дети. Я нашел палку, хотел разбить окно, но не получилось. Тут подбежал еще один сосед - Иван Буйнов. С другой стороны форточку девочка открыла, сосед залез в дом. Он стал подавать нам детей.
ladas: Нормальные жильцы и комнаты просторные, а вот общие коридоры, да, узковаты и обшарпаны. А где по-другому?
Ну не знаю... В 2013-м (я тогда искал квартиру для покупки) там было довольно специфично и действительно подъезд был на туалет похож. Может сейчас что изменилось. Но квартиры там дешевле чем в остальных домах - не зря, наверное. А вообще, я бы сказал что молодцы. Можно же было и "бизнес" замутить - сдавать квартиру, потом и приватизировать, а после - продать.
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