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"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
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