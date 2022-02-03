Отправлено: - 20:58

drakon:



Цитата:Угомонись старче, ты для меня уже УМЕР давно...одни точки выходят, вместо текста твоего. Как сказал великий Чингисхан. Человек, предавший тебя однажды, будет предавать тебя много раз, когда ему будет удобно! А ты предавал меня много раз и раньше...вспомни ...