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≡ С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43468
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 09:39
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Вряд лисовременную жизнь можно представить без лекарств. О том, что важно сегодня для клиента и как должна встретить его аптека, - в интервью с директором по поддержке продаж ТОО «Забота Company LTD» Татьяной ЖИЛОВСКОЙ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2366
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 13:40
#15
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Цитата:
ACROS:
анжество какое то или это юмор такой карпоративно-аптечный: -

пиарщики у аптекарей, мягко говоря, бестолковые :))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8453
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 18:46
#16
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Цитата:
ACROS:
Торгаши и спекулянты - они и есть торгаши и спекулянты, просто называются по разному, раньше был один Добринцов, теперь вот и заботливая аптека.

Вы как то незаслуженно про себя промолчали,у вас ведь то же магазинчик в деревне.
Не стесняйтесь Акрос присоединяйтесь в нашу дружную команду.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8453
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 18:47
#17
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Цитата:
юля елиссева:
пиарщики у аптекарей, мягко говоря, бестолковые :))

Не бывает плохой рекламы.
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