Отправлено: - 18:46

ACROS:

Торгаши и спекулянты - они и есть торгаши и спекулянты, просто называются по разному, раньше был один Добринцов, теперь вот и заботливая аптека.

Цитата:Вы как то незаслуженно про себя промолчали,у вас ведь то же магазинчик в деревне.Не стесняйтесь Акрос присоединяйтесь в нашу дружную команду.