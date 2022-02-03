Уже которая статья про то как НЕ надо делать. А как надо-то? Н одной статьи по этому поводу нет. Или автор сам не в курсе, но статью написать нужно? Нужно ведь оставлять скелетные ветви? Какие являются таковыми? Я вот вижу что в этот раз больше ветвей оставили, а не просто пеньки и обрезку начали производить до сокодвижения.
Клен на ул. Быковского до и после возмутительного кронирования
Вот реально, кому и чем мешал КЛЁН? ... не ненавистный тополь, не сорняк- вяз мелколистный, а клён. У меня такое ощущение, что лесорубы совершенно не разбираются в породах. У них задача одна... накосить как можно больше, что бы освоить как можно лучше.
Цитата:
когда акимом Костаная стал Кайрат Ахметов. Агроном по образованию, он сразу после вступления в должность пообещал
популизм, да и только. Агроном, сажающий сосны с корнями в полипропиленовых мешках - это какой-то неправильный агроном... Не думаете?
А что такое случилось? Кайрат Ахметов только в смычке с Алексеем Тарасовым мог держать в узде не в меру ретивых подрядчиков? Почему эти процессы зависят от личности руководителя отдела ЖКХ или городского акима?
Вообще для кронирования деревьев во дворах многоквартирных жилых необходимо сбор подписей жильцов дома! Заявку на кронирование в ЖКХ слёзно подают жильцы, с угрозами того что в случае несчастного случая по вине того что не закронированы деревья во дворе ЖКХ не среагировавшие на заявку, ЖКХ несёт материальную и уголовную ответственность. По большому счёту для ЖКХ эти деревья не нужны
Victor Yang: Уже которая статья про то как НЕ надо делать. А как надо-то?
А зачем читателям газеты знать, как надо? Ведь мы не пилим деревья, а тех кто их пилит нельзя допускать к данному виду работ без специальных знаний и умений, только и всего. В статье специалистом указано на неправильное производство работ, но тут даже дилетанту понятно, что это очередная халтура и распиливание бабла сродни подметанию улиц всухомятку.
Если ушлёпки подрядчики меняются, а результат всё равно очурбанивание города до пустынного состояния, то ежу должно быть понятно, что дело не в подрядчиках, а в заказчиках использующих кривую систему для разграбления бюджета страны. Не дядя аульного вида с пилой виноват, который вчера крал скот и газовые баллоны у соседей, а сегодня попал в город и деньги ему валятся с деревьев. Причина в чинушманах, которые точно такие внутри вороватые в чужом для них городе, в котором всё к чему прикасаются разваливается или только снаружи покрашено в уродливые цвета.
Сделаеное есть преступление. Преступники должны сидеть в тюрьме.
Если у этих мелких и гадких ворюжек очень чешется что-то обязательно красть, то нужно их дрессировать красть деньги бюджета не на последних деревьях в городе, а на уборке снега. Конечно тоже, красть деньги бюджета на снеге - 100% уголовно наказуемое деяние. Но оно столь ощутимого вреда городу не приносит. Если конечно подчистую не опустошать бюджет на уборку снега в июне
А так, в целом, отдирать проезжую часть и тротуары не то что до последней снежинки, а даже досуха - очень полезное занятие. Правда - правда! Попробуйте, вдруг понравится.
Если же вороватые приезжие бессовестные чинушмашки упорно желают именно очурбанить город, полностью наплевав на состояние дорог - их нужно изолировать от города, от общества и от работ.
Для этого как раз и существуют тюрьмы строгого режима. Где им самое законное место!!!!!
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