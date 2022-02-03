Отправлено: - 09:50

Клен на ул. Быковского до и после возмутительного кронирования

когда акимом Костаная стал Кайрат Ахметов. Агроном по образованию, он сразу после вступления в должность пообещал

Цитата:Вот реально, кому и чем мешал КЛЁН? ... не ненавистный тополь, не сорняк- вяз мелколистный, а клён.У меня такое ощущение, что лесорубы совершенно не разбираются в породах. У них задача одна... накосить как можно больше, что бы освоить как можно лучше.Цитата:популизм, да и только.Агроном, сажающий сосны с корнями в полипропиленовых мешках - это какой-то неправильный агроном... Не думаете?