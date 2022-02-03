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≡ Отшумел тот клен... посреди зимы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43468
Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 08:44
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В Костанай вновь вернулось масштабное кронирование в холодный сезон. То самое, от которого отказались в 2020 году. Мнение специалистов опять перестало интересовать местные власти и подрядчиков.


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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2366
Re: Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 08:44
#1
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Степь должна быть везде, даже в городах! Такова официальная идеология, по всей видимости.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14896
Re: Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 08:55
#2
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Уже которая статья про то как НЕ надо делать. А как надо-то? Н одной статьи по этому поводу нет. Или автор сам не в курсе, но статью написать нужно? Нужно ведь оставлять скелетные ветви? Какие являются таковыми? Я вот вижу что в этот раз больше ветвей оставили, а не просто пеньки и обрезку начали производить до сокодвижения.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8136
Re: Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 09:50
#3
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Цитата:
Клен на ул. Быковского до и после возмутительного кронирования

Вот реально, кому и чем мешал КЛЁН? ... не ненавистный тополь, не сорняк- вяз мелколистный, а клён.
У меня такое ощущение, что лесорубы совершенно не разбираются в породах. У них задача одна... накосить как можно больше, что бы освоить как можно лучше.

Цитата:
когда акимом Костаная стал Кайрат Ахметов. Агроном по образованию, он сразу после вступления в должность пообещал

популизм, да и только.
Агроном, сажающий сосны с корнями в полипропиленовых мешках - это какой-то неправильный агроном... Не думаете?
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a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
25
Re: Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 11:07
#4
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Город превращается в страшилище без нормальных деревьев
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
642
Re: Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 13:01
#5
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Цитата:
А что такое случилось? Кайрат Ахметов только в смычке с Алексеем Тарасовым мог держать в узде не в меру ретивых подрядчиков? Почему эти процессы зависят от личности руководителя отдела ЖКХ или городского акима?

Источник:


Вообще для кронирования деревьев во дворах многоквартирных жилых необходимо сбор подписей жильцов дома! Заявку на кронирование в ЖКХ слёзно подают жильцы, с угрозами того что в случае несчастного случая по вине того что не закронированы деревья во дворе ЖКХ не среагировавшие на заявку, ЖКХ несёт материальную и уголовную ответственность. По большому счёту для ЖКХ эти деревья не нужны
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1790
Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 17:01
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Уже которая статья про то как НЕ надо делать. А как надо-то?

А зачем читателям газеты знать, как надо? Ведь мы не пилим деревья, а тех кто их пилит нельзя допускать к данному виду работ без специальных знаний и умений, только и всего. В статье специалистом указано на неправильное производство работ, но тут даже дилетанту понятно, что это очередная халтура и распиливание бабла сродни подметанию улиц всухомятку.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12042
Re: Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 18:23
#7
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Если ушлёпки подрядчики меняются, а результат всё равно очурбанивание города до пустынного состояния, то ежу должно быть понятно, что дело не в подрядчиках, а в заказчиках использующих кривую систему для разграбления бюджета страны.
Не дядя аульного вида с пилой виноват, который вчера крал скот и газовые баллоны у соседей, а сегодня попал в город и деньги ему валятся с деревьев.
Причина в чинушманах, которые точно такие внутри вороватые в чужом для них городе, в котором всё к чему прикасаются разваливается или только снаружи покрашено в уродливые цвета.

Сделаеное есть преступление.
Преступники должны сидеть в тюрьме.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12042
Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 18:38
#8
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Если у этих мелких и гадких ворюжек очень чешется что-то обязательно красть, то нужно их дрессировать красть деньги бюджета не на последних деревьях в городе, а на уборке снега.
Конечно тоже, красть деньги бюджета на снеге - 100% уголовно наказуемое деяние.
Но оно столь ощутимого вреда городу не приносит. Если конечно подчистую не опустошать бюджет на уборку снега в июне :lol: :lol: :lol:

А так, в целом, отдирать проезжую часть и тротуары не то что до последней снежинки, а даже досуха - очень полезное занятие. :lol:
Правда - правда! Попробуйте, вдруг понравится.

Если же вороватые приезжие бессовестные чинушмашки упорно желают именно очурбанить город, полностью наплевав на состояние дорог - их нужно изолировать от города, от общества и от работ.

Для этого как раз и существуют тюрьмы строгого режима.
Где им самое законное место!!!!!

[Исправлено: Серый волк, 03.02.2022 - 15:41]
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