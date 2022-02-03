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«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
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