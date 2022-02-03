Прогноз на 5 дней
небольшая облачность-9°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43468
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 17:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожар в дачном обществе «Садовод-Строитель» 25 декабря уничтожил домик, в котором проживала многодетная семья Умурзаковых. 27 декабря аким области вручил погорельцам ключи от 4-комнатной квартиры. Но в начале февраля выяснилось, что эта история далека от хеппи-энда.
Читать новость

Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12042
«Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев недовольна помощью акимата Костаная?
Отправлено: 03.02.22 - 17:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Феерическая история! :lol:
Только в Казахстане сказка некоего незнакомого этим людям АС Пушкина может так точно вопротиться в реальность!

Не хочу квартиру четырехкомнатную, хочу дворец?
Помните про страрика и золотую рыбку?

Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

:lol:

[Исправлено: Серый волк, 03.02.2022 - 14:53]
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
735
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 18:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Темная история. Когда писали СМИ, зачем молчать было, позвонила бы в СМИ, да и рассказала бы им все как было. Но прошло больше месяца, только вспомнили
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5078
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 18:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы хотели бы, чтобы вас тоже наградили?
Как дипломатично ответили оставшиеся без награды детишки,взрослые конечно поступили нехорошо.
Профайл Посетить вебсайт
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12042
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 19:08
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изложение части этой истории в стихах, 190 лет назад
:-)



:-)

Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
149
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 19:18
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шикарная квартира! Знаю я эти малосемейки. Нормальные жильцы и комнаты просторные, а вот общие коридоры, да, узковаты и обшарпаны. А где по-другому? В половине домов Костаная похожая история. Это жилье ничем не отличается от любого другого.
Просто привыкли в доме жить, тем более, что ремонт бесплатно делают. А потом дадут им новостройку и будет у них и дом и квартира, а квартиру можно сдавать будет.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10873
Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...
Отправлено: 03.02.22 - 19:30
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я работаю сутками. Не поджигаю свою дачу. Не прошу у акимата себе и своим детям новую квартиру за 2-3 тыщ в месяц . И у меня тоже подъезд не лучше чем на фотке. А чтоб санузел и водопровод не умер, вкладываемся ремонтируемся.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS