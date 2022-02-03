Re: «Больше похоже на общежитие!» - Почему семья погорельцев...

Отправлено: - 19:18

Шикарная квартира! Знаю я эти малосемейки. Нормальные жильцы и комнаты просторные, а вот общие коридоры, да, узковаты и обшарпаны. А где по-другому? В половине домов Костаная похожая история. Это жилье ничем не отличается от любого другого.

Просто привыкли в доме жить, тем более, что ремонт бесплатно делают. А потом дадут им новостройку и будет у них и дом и квартира, а квартиру можно сдавать будет.