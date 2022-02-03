Отправлено: - 01:02

Доктор СИЗО:

Ну и где ты достаешь

Доктор СИЗО: Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно!

Доктор СИЗО: Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников!

[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 20:10]

Цитата:Не употребляю, в отличие от вас.Давайте лучше вернёмся к теме кто такие утвердители чертежейЦитата:А теперь посмотрим, кто утверждает.Цитата:Ну и кто вы после этого? Определились уже?