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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:18
Цитата:
Вы лаете, а вам не выдают,
виагру...
Доктор СИЗО:
Вылают?
Вылают?
Вы лаете, а вам не выдают,
виагру...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:18
Цитата:
Любопытной варваре нос оторвали ....не хочется зарабатывать себе удаления....завидуйте молча......ну, вы поняли, что означают эти точки....
Don Julio:
Любопытной варваре нос оторвали ....не хочется зарабатывать себе удаления....завидуйте молча......ну, вы поняли, что означают эти точки....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8525
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:29
Цитата:
Ну ели бы вы были хотя бы Венекдит Венедиктович, то можно было бы догадаться.
А когда вот такое...
Цитата:Доктор СИЗО:Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников!Цитата:Доктор СИЗО:Вечный страх тупаря утвердильщика, что его могут подключить к выполнению проекта! Тут он покажет свою голую попу по всей красе! Они годами помнят свои проколы! Тут тоже аналогичный случай кабинетного пересидельца!
То совсем не понятно
[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 19:40]
Доктор СИЗО:
ну, вы поняли, что означают эти точки....
ну, вы поняли, что означают эти точки....
Ну ели бы вы были хотя бы Венекдит Венедиктович, то можно было бы догадаться.
А когда вот такое...
Цитата:Доктор СИЗО:Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников!Цитата:Доктор СИЗО:Вечный страх тупаря утвердильщика, что его могут подключить к выполнению проекта! Тут он покажет свою голую попу по всей красе! Они годами помнят свои проколы! Тут тоже аналогичный случай кабинетного пересидельца!
То совсем не понятно
[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 19:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
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- 612
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:33
Цитата:
Что доктер забыл выпить на ночь таблетки и теперь не может вспомнить нужные слова, и внука нету рядом чтоп напомнил...
Цитата:
Доктор СИЗО:
ну, вы поняли, что означают эти точки....
ну, вы поняли, что означают эти точки....
Что доктер забыл выпить на ночь таблетки и теперь не может вспомнить нужные слова, и внука нету рядом чтоп напомнил...
Цитата:
Доктор СИЗО:
завидуйте молча..
завидуйте молча..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:39
Цитата:
Что куришь электрик? Иди лучше спать, будешь плохо работать на настоящих коренных немцев, нечем будет подходить к унитазу...не благодари за мои советы, друг...
elektron:
Что куришь электрик? Иди лучше спать, будешь плохо работать на настоящих коренных немцев, нечем будет подходить к унитазу...не благодари за мои советы, друг...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8525
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:48
Цитата:
L&M курю, а что не так?
Только я не электрик, я проектировщик и открыватель, мусорных баков, остановок, каких то там ступенчатых потерь в трансформаторах. Кстати, по секрету, дохтер, потерь ступенчатых в природе не бывает. Ну это так на будущее.
Как дочки на арабов то работают, все силы отдают?
[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 19:51]
Доктор СИЗО:
Что куришь электрик?
Что куришь электрик?
L&M курю, а что не так?
Только я не электрик, я проектировщик и открыватель, мусорных баков, остановок, каких то там ступенчатых потерь в трансформаторах. Кстати, по секрету, дохтер, потерь ступенчатых в природе не бывает. Ну это так на будущее.
Как дочки на арабов то работают, все силы отдают?
[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 19:51]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:55
Цитата:
Ну и где ты достаешь анашу? Еще не кончил свои старые запасы?
elektron:
Ну и где ты достаешь анашу? Еще не кончил свои старые запасы?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:58
И тут Остапа понесло...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:59
Раньше ОК пресекала такое на корню...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8525
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 01:02
Цитата:
Не употребляю, в отличие от вас.
Давайте лучше вернёмся к теме кто такие утвердители чертежей
Цитата:
А теперь посмотрим, кто утверждает.
Цитата:
Ну и кто вы после этого? Определились уже?
[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 20:10]
Доктор СИЗО:
Ну и где ты достаешь
Ну и где ты достаешь
Не употребляю, в отличие от вас.
Давайте лучше вернёмся к теме кто такие утвердители чертежей
Цитата:
Доктор СИЗО: Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно!
А теперь посмотрим, кто утверждает.
Цитата:
Доктор СИЗО: Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников!
Ну и кто вы после этого? Определились уже?
[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 20:10]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 08:41
Цитата:
Хотите лечь на дольше?
Утверждаются чертежи главным конструктором или главным инженером или другим руководителем крупного подразделения и "всегда утверждать чертежи своих воспитанников" нельзя. В основной надписи (которую дохтор ошибочно называет угловым штампом) есть графы "Разработал", "Проверил", "Т.контроль" (технологический контроль), "Н.контроль" (нормоконтроль) и "Утвердил".
Но в последнее время Т.контроль и Н.контроль, особенно на маленьких предприятиях, по факту отсутствуют. Так вот, дохтур мог подписывать только графу "Проверил", когда проверял своих "учеников", но никак не графу "Утвердил". А вообще ощущение что в КБ он проработал когда-то по молодости относительно немного и потом уже в старости, тоже относительно немного. А между ними, видимо, в СИЗО.
elektron:
Я всё, лежу под столом.
Я всё, лежу под столом.
Хотите лечь на дольше?
Утверждаются чертежи главным конструктором или главным инженером или другим руководителем крупного подразделения и "всегда утверждать чертежи своих воспитанников" нельзя. В основной надписи (которую дохтор ошибочно называет угловым штампом) есть графы "Разработал", "Проверил", "Т.контроль" (технологический контроль), "Н.контроль" (нормоконтроль) и "Утвердил".
Но в последнее время Т.контроль и Н.контроль, особенно на маленьких предприятиях, по факту отсутствуют. Так вот, дохтур мог подписывать только графу "Проверил", когда проверял своих "учеников", но никак не графу "Утвердил". А вообще ощущение что в КБ он проработал когда-то по молодости относительно немного и потом уже в старости, тоже относительно немного. А между ними, видимо, в СИЗО.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 08:59
Цитата:
Это лежу под столом. Люди с улицы подсказывают, кто и что должны подписывать. Городок маленький, специалиста даже никчемного и никудышного, по имени Янгович, должны все знать.
Victor Yang:
Это лежу под столом. Люди с улицы подсказывают, кто и что должны подписывать. Городок маленький, специалиста даже никчемного и никудышного, по имени Янгович, должны все знать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 09:00
Цитата:
Может работал в сельхознавозе?
Доктор СИЗО:
Может работал в сельхознавозе?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 17:30
Цитата:
Я тебе так скажу - человека по имени Victor Yang не существует. Это моё вымышленное имя. Да и в машиностроении я работал очень давно и недолго. Но ГОСТы читать не разучился.
Но вот я не понимаю - как можно, дожив до седин, огульно оскорблять всех подряд, да ещё при этом сочинять какие-то небылицы? Тем более, занимаясь интеллектуальным трудом?
Доктор СИЗО:
Городок маленький, специалиста даже никчемного и никудышного, по имени Янгович, должны все знать.
Городок маленький, специалиста даже никчемного и никудышного, по имени Янгович, должны все знать.
Я тебе так скажу - человека по имени Victor Yang не существует. Это моё вымышленное имя. Да и в машиностроении я работал очень давно и недолго. Но ГОСТы читать не разучился.
Но вот я не понимаю - как можно, дожив до седин, огульно оскорблять всех подряд, да ещё при этом сочинять какие-то небылицы? Тем более, занимаясь интеллектуальным трудом?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 17:50
Цитата:
Марик, вот он. Без молитвы, нам кликухи - присвоил...
Доктор СИЗО:
Мой внук переименовал вас всех по английски! Спать сегодня точно не будете! Если узнаете свои кликухи!
Мой внук переименовал вас всех по английски! Спать сегодня точно не будете! Если узнаете свои кликухи!
Марик, вот он. Без молитвы, нам кликухи - присвоил...
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