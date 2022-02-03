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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:18
#8656
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Вылают?

Вы лаете, а вам не выдают,
виагру... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5018
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:18
#8657
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Цитата:
Don Julio:

Любопытной варваре нос оторвали ....не хочется зарабатывать себе удаления....завидуйте молча......ну, вы поняли, что означают эти точки....
:lol: :-o :oops: :-P :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8525
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:29
#8658
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Цитата:
Доктор СИЗО:
ну, вы поняли, что означают эти точки....

Ну ели бы вы были хотя бы Венекдит Венедиктович, то можно было бы догадаться. :lol:
А когда вот такое...
Цитата:Доктор СИЗО:Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников!Цитата:Доктор СИЗО:Вечный страх тупаря утвердильщика, что его могут подключить к выполнению проекта! Тут он покажет свою голую попу по всей красе! Они годами помнят свои проколы! Тут тоже аналогичный случай кабинетного пересидельца!
То совсем не понятно :lol:

[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 19:40]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
612
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:33
#8659
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Цитата:
Доктор СИЗО:
ну, вы поняли, что означают эти точки....

Что доктер забыл выпить на ночь таблетки и теперь не может вспомнить нужные слова, и внука нету рядом чтоп напомнил...
;-) 8-) :-o :lol: :-P
Цитата:
Доктор СИЗО:
завидуйте молча..

:lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5018
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:39
#8660
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Цитата:
elektron:

Что куришь электрик? Иди лучше спать, будешь плохо работать на настоящих коренных немцев, нечем будет подходить к унитазу...не благодари за мои советы, друг...8-) :oops: :-P
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8525
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:48
#8661
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Что куришь электрик?

L&M курю, а что не так?
Только я не электрик, я проектировщик и открыватель, мусорных баков, остановок, каких то там ступенчатых потерь в трансформаторах. Кстати, по секрету, дохтер, потерь ступенчатых в природе не бывает. Ну это так на будущее. :lol:
Как дочки на арабов то работают, все силы отдают? :lol:

[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 19:51]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5018
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:55
#8662
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Цитата:
elektron:

Ну и где ты достаешь анашу? Еще не кончил свои старые запасы?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1383
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:58
#8663
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И тут Остапа понесло...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1383
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 00:59
#8664
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Раньше ОК пресекала такое на корню...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8525
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 01:02
#8665
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Ну и где ты достаешь

Не употребляю, в отличие от вас.
Давайте лучше вернёмся к теме кто такие утвердители чертежей :lol:
Цитата:
Доктор СИЗО: Последняя графа - утвердил - может быть лизоблюд, карьерист,помойный человек, удобная салфетка для начальства, и вообще кто угодно!

А теперь посмотрим, кто утверждает. :-P
Цитата:
Доктор СИЗО: Я всегда утверждал чертежи своих воспитанников!

Ну и кто вы после этого? Определились уже? :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: elektron, 02.02.2022 - 20:10]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14896
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 08:41
#8666
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Цитата:
elektron:
Я всё, лежу под столом.

Хотите лечь на дольше?
Утверждаются чертежи главным конструктором или главным инженером или другим руководителем крупного подразделения и "всегда утверждать чертежи своих воспитанников" нельзя. В основной надписи (которую дохтор ошибочно называет угловым штампом) есть графы "Разработал", "Проверил", "Т.контроль" (технологический контроль), "Н.контроль" (нормоконтроль) и "Утвердил".
Но в последнее время Т.контроль и Н.контроль, особенно на маленьких предприятиях, по факту отсутствуют. Так вот, дохтур мог подписывать только графу "Проверил", когда проверял своих "учеников", но никак не графу "Утвердил". А вообще ощущение что в КБ он проработал когда-то по молодости относительно немного и потом уже в старости, тоже относительно немного. А между ними, видимо, в СИЗО.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5018
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 08:59
#8667
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Цитата:
Victor Yang:

Это лежу под столом. Люди с улицы подсказывают, кто и что должны подписывать. Городок маленький, специалиста даже никчемного и никудышного, по имени Янгович, должны все знать.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5018
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 09:00
#8668
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Может работал в сельхознавозе?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14896
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 17:30
#8669
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Городок маленький, специалиста даже никчемного и никудышного, по имени Янгович, должны все знать.

Я тебе так скажу - человека по имени Victor Yang не существует. Это моё вымышленное имя. Да и в машиностроении я работал очень давно и недолго. Но ГОСТы читать не разучился.
Но вот я не понимаю - как можно, дожив до седин, огульно оскорблять всех подряд, да ещё при этом сочинять какие-то небылицы? Тем более, занимаясь интеллектуальным трудом?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 03.02.22 - 17:50
#8670
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Мой внук переименовал вас всех по английски! Спать сегодня точно не будете! Если узнаете свои кликухи!

Марик, вот он. Без молитвы, нам кликухи - присвоил... :lol: :-o
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