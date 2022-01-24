Отправлено: - 17:19

drakon:

Какую кличку, мне, твой внук,

Цитата:Прежде чем давать кличку, арабам надо произнести молитву, чтобы была халяль кличка и рот их так сказать не марался, говоря клички неверных..Только потом ты имеешь право этой кличкой именовать себя среди арабов, главное условие, никогда не ездить в Израиль, не посещать его, а то кличку отберут назад и ты станешь харам, грехом..Потом не пустят в арабские страны..