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≡ "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43467
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
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Депутаты мажилиса не считают свою зарплату высокой. Они прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина. По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
536
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 14:31
#15
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Цитата:
Матвей Запупыркин:
поставить прозрачный ящик...


Уже поставили, республиканский. "Казакстан халкына" называется ;-)
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
536
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 14:33
#16
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Цитата:
alex_60:
повысили зп областным акима сразу почти в два раза? кто нибудь может это обьяснить?


Все по-честному, нам в 2 раза цены повысили, им - зарплату, так что в среднем все хорошо 8-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5018
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 15:18
#17
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Только в странах соцлагеря и СНГ считается нормальным обсуждать прилюдно чужие зарплаты и доходы! Какая низость! Депутаты не с Луны свалились же! Смогли и захотели! Все сидите в рабочее время на сайте, ничего не делаете, обворовываете хозяйна! Накиньтесь на меня дружно!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2680
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 15:20
#18
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
147
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 15:52
#19
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В некоторых странах считают, что разрыв в крупной корпорации между самой низкой и высокой оплатой не должен превышать шесть раз. Предлагаю исчислять зарплату депутату так - МЗП умножить на шесть.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
58
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 16:29
#20
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От зарплаты до зарплаты живут те, у кого доход в пределах 100000 тенге на человека.
А эти назначенцы просто берега потеряли.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15534
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 16:36
#21
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у Трампа зп была 1 доллар.
так надо и нашим депутатам по 1 тенге поставить.
и посмотреть, кто слиняет, а кто нет

[Исправлено: alex_60, 03.02.2022 - 16:37]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1790
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 16:40
#22
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У любого человека спроси про зарплату и он ответит, что живет от нее и до нее. Весь вопрос в том, как он живет?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2487
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 16:52
#23
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Цитата:
alex_60:
кто нибудь может это обьяснить?


Я могу обьяснить: - очевидно, акимы проллобировали двухкратный рост зарплаты, потому что заранее знали что Токаев в январе заморозит рост ихней зарплаты, поэтому они всё побросали и убежали с рабочих мест когда начались эти события: чё бесплатно лезть под пули, всё равно уже больше не поднимут.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15534
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 16:59
#24
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Цитата:
ACROS:
могу обьяснить: - очевидно, акимы проллобировали двухкратный рост зарплаты, потому что заранее знали что Токаев в январе заморозит рост ихней зарплаты,


то есть они знали про опг масимова, или состояли в ней,
так получается?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15534
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 17:00
#25
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но тогда же им прямая дорога на нары.
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