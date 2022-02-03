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≡ О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43467
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 14:26
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В Минфине разъяснили, что вопрос введения налогообложения на предметы роскоши будет проработан на площадке Министерства национальной экономики Казахстана. И раскрыли подробности предложения.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
536
Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 14:26
#1
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Существующее налогообложение тоже надо пересмотреть, особенно для старых машин, объем двигателя которых не является показателем роскоши, а просто необходимость.

К примеру, за 15-летний дизельный внедорожник с объемом двигателя 3.2л я заплатил в этом году налог 47 тысяч. При этом за точно такой же автомобиль, но с бензиновым ДВС объемом 3,0л было бы 29 тысяч. Несправедливая разница, и так на заправке каждый раз обирают с нашими ценами на дизтопливо...
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
218
Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 14:41
#2
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Какая жалость,а я собирался яхту прикупить метров 200 и пару самолётов летать на дачу. Придется отказаться от этих планов
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14896
Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 15:27
#3
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Цитата:
самый умный:
Несправедливая разница,

Разница несправедливая, но и внедорожник не является необходимостью. Да и вообще автомобиль, если он не предназначен непосредственно для работы, не является необходимостью.
Повысить налоги на все автомобили и развивать велосипедный транспорт.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5018
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 15:48
#4
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Цитата:
Victor Yang:

Совершенно согласен, он наверное из фермеров... они любят распустить павлинний хвост перед трактористом...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24087
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 16:05
#5
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Совершенно согласен,

Предлагаю, в КОстанае, начать
выпуск "Запорожцев"... :lol: ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1790
О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 16:19
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Да и вообще автомобиль, если он не предназначен непосредственно для работы, не является необходимостью.

Налог на транспорт должен быть учтен в бензине. А то получается, что некоторые купят себе самую дешевую машинку с маленьким объемом двигателя и таксуют на ней 24/7, а кто-то купит здоровый внедорожник и просто фотографируется рядом с ним. Первый ушатывает дороги, дворы и атмосферу, но платит по минимуму, а со второго дерут по полной схеме за стоянку на территории собственного дворца, где же тут справедливость?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15534
Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 16:25
#7
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смотрю пакистанские падишахи,
которые в туалет на ламборжини ездят, сильно озабочены.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2487
Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине
Отправлено: 03.02.22 - 16:42
#8
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Цитата:
drakon:
начать выпуск


Наверное, вы давно не были на родине: у нас тут второй Детройт - дешёвые привозные китайские машинно-комплекты вовсю собирают, вернее прикручивают четыре колеса, клеим Маде ин Казахстан и втридорого впихивают законопослушным гражданам. А, вы хотите какие то устаревшие ЗАЗ-986-е собирать. Мы тут, лаптем щи не хлебаем: - китайский второтретий сорт собираем.
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