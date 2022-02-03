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≡ Как вакцинироваться выезжающим за рубеж казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43465
Как вакцинироваться выезжающим за рубеж казахстанцам
Отправлено: 03.02.22 - 15:20
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Казахстанцы, выезжающие за рубеж, могут получить вакцину, одобренную Всемирной организацией здравоохранения. В эту категорию попадают студенты, обучающиеся за рубежом, выезжающие на лечение, а также те, кто представляет Казахстан на международном уровне.
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§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
115
Re: Как вакцинироваться выезжающим за рубеж казахстанцам
Отправлено: 03.02.22 - 15:20
#1
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Всё верно, купил дорогую машину воздух возить и своё эго тешить, будь добр заплати энную сумму. большинство на полтора литровых ездит и не платит лишнего.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5018
Как вакцинироваться выезжающим за рубеж казахстанцам
Отправлено: 03.02.22 - 15:51
#2
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Цитата:
Tenkisch:

Абсолютно согласен... много таких, недовольных жизнью...
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