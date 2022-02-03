Re: О планах внедрения налога на роскошь рассказали в Минфине

Отправлено: - 14:26

Существующее налогообложение тоже надо пересмотреть, особенно для старых машин, объем двигателя которых не является показателем роскоши, а просто необходимость.



К примеру, за 15-летний дизельный внедорожник с объемом двигателя 3.2л я заплатил в этом году налог 47 тысяч. При этом за точно такой же автомобиль, но с бензиновым ДВС объемом 3,0л было бы 29 тысяч. Несправедливая разница, и так на заправке каждый раз обирают с нашими ценами на дизтопливо...