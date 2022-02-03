Отправлено: - 15:05

111:

Звоним в этот Фильтр, где на короновирус мазок снимали, не отвечают. Прошло два дня.

Цитата:Сейчас больным результат приходит в течение суток, контактным - до 3-х дней делают.Должно придти уведомление на телефон и в егове или дамумед можно скачать результат. У нас так было недавно с детьми, класс и группу которых отправили на карантин.