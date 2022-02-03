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≡ Больше пятисот случаев КВИ зарегистрировали за сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43463
Больше пятисот случаев КВИ зарегистрировали за сутки в Костанайской области
Отправлено: 03.02.22 - 13:21
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За среду, 2 февраля 2022 года, в регионе зарегистрировано 503 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,02%. Днем ранее было выявлено 462 заболевших, темп прироста был на уровне 0,95%.

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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
734
Re: Больше пятисот случаев КВИ зарегистрировали за сутки в...
Отправлено: 03.02.22 - 13:21
#1
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Темпы падают. Было по 12-13 тыс в сутки
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2485
Re: Больше пятисот случаев КВИ зарегистрировали за сутки в...
Отправлено: 03.02.22 - 13:43
#2
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Неужели так много стало болеть у нас? Больше половины населения провакционированны всё таки, и по утверждению самих же врачей эпидемия после этого должна пойти на спад. Или это после январских событии так надо; или это манипуляции со статистикой заболеваемости самих работников здравоохранения для своих далеко идущих целей, например увеличения финансирования отрасли и контроля денежных потоков??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8618
Re: Больше пятисот случаев КВИ зарегистрировали за сутки в...
Отправлено: 03.02.22 - 13:56
#3
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Цитата:
ACROS:
Больше половины населения провакционированны всё таки, и по

У нас ребенок большой вакцинирован, но вот положительный тест.
Сегодня узнаем за среднего, на корону тоже сдали тест.
Может тоже класс как и группу в коледже распустят..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8618
Re: Больше пятисот случаев КВИ зарегистрировали за сутки в...
Отправлено: 03.02.22 - 14:00
#4
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Хех..
Звоним в этот Фильтр, где на короновирус мазок снимали, не отвечают.
Прошло два дня.
Вот и думай и гадай теперь, можно ли выходить в супермаркеты и автобусы или нет..
Если не ответят, то конечно можно..
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