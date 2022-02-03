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≡ "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43463
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
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Депутаты мажилиса не считают свою зарплату высокой. Они прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина. По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2366
"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
#1
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Блин, сейчас заплачу от жалости к нашим несчастным депутатам...

[Исправлено: юля елиссева, 03.02.2022 - 13:13]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2485
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 13:16
#2
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Цитата:
юля елиссева:
сейчас заплачу


Не надо плакать: - мне кажеться в статье опечатка, вроде Гульшара спотыкаясь в словах, в СЦК , размер своей зарплаты назвала около 1 900 000 тенге, а не 900 000 тенге.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4736
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 13:23
#3
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я тоже хочу "реальную зарплату" хотя бы как у Жанарбека Ашимжана. :oops:
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
734
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 13:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказал Папанов
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4736
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 13:27
#5
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Цитата:
Вы знаете, что инфляция, цены растут.
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неее, никто не знает. От слова ВООБЩЕ! :-(
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Дарвин
§ Дарвин
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
20.08.13
Сообщений:
116
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 13:29
#6
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Не надо понижать или повышать зарплату им. Надо поставить им среднюю зарплату по республике. Тогда они будут принимать законы, реально направленные на увеличение благосостояния населения.
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
262
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 13:35
#7
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Блин, сейчас заплачу от жалости к нашим несчастным депутатам.. а реально в ЦУМе и МАРТе поставить прозрачный ящик...да побольше :-x народ у нас сердобольный, скинемся на икорочку и севрюгу депутатишкам...разбегуться ведь с голодухи 8-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
642
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 13:41
#8
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Цитата:
По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц.

"Около 600 тысяч тенге ежемесячно. Около 150 тысяч уходит на наши продукты. У нас многодетная семья. Остального хватит на всех", – рассказал депутат Елнур Бейсенбаев.

Источник:


Если зарплата депутата не устаревает,откажись от мандата депутата!Рыба ищет, где глубже, а человек где лучше как говорится.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8618
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 13:50
#9
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Лукавят..
Или врут на простом языке.
У каждого депутата бизнес практически в каждом городе, начиная от аптек и заканчивая всякими тотализаторами..
Про гостиничный бизнес вообще отдельная тема.
Вплоть от Сочи и до Чехии..
И это не говоря о как это принято на Западе, лоббировании, а у нас попросту крышевании отдельных видов бизнеса..
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
138
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 13:56
#10
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Считаю, что и на это не заработали. Где результаты? Что вы там обсуждает? Как от ваших решений стал лучше жить народ? Это же вы голосовали за Законы, которые сейчас сами же и отменяете. Ну и не только на одну вашу зарплату должны жить члены ваших семей. Вы все в основном люди уже пожилые, дети взрослые и чуть ли не каждый успешный бизнесмен, по-другому и быть не может у нашего депутата))). Ну и супруга должна тоже работать, а не сидет в шикарной квартире в центре Астаны и ждать мужа, которого привезут на личном авто на обед. В общем, если не нравится - уступите место другим, но нет же, держитесь всеми конечностями.
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
262
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 14:06
#11
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Цитата:
Поедатель:
Где результаты? Что вы там обсуждает? Как от ваших решений стал лучше жить народ ?

:-( Вы очень придирчивы..а налог на секс, который пытались утвердить...а обязательное чипированние домашних животных 8-) разве этого мало, для счастливой жизни простого обывателя ???? 8-)
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Б
* Букет счастья
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.18
Сообщений:
37
Re: "Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают...
Отправлено: 03.02.22 - 14:08
#12
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Бедолаги... Я бы вас всех на прожиточный минимум посадила, который вы рассчитали для простых граждан, живите и радуйтесь!!!
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