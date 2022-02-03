Re: Больше пятисот случаев КВИ зарегистрировали за сутки в...

Отправлено: - 13:43

Неужели так много стало болеть у нас? Больше половины населения провакционированны всё таки, и по утверждению самих же врачей эпидемия после этого должна пойти на спад. Или это после январских событии так надо; или это манипуляции со статистикой заболеваемости самих работников здравоохранения для своих далеко идущих целей, например увеличения финансирования отрасли и контроля денежных потоков??