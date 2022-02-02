Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-9°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43463
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 02.02.22 - 19:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минобразования РК и НПП "Атамекен" составили рейтинг вузов страны. Образовательные программы вузов оценивали по 19 критериям, объединённым в три блока: карьерные перспективы выпускников, качество образовательных программ и достижения обучающихся.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2485
Re: В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 02.02.22 - 19:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некорректный рейтинг: -по сути работадатель ( Минобр и науки)даёт оценку своему работнику; НПП "Атамекен" - вообще коррупционная организация.
По идее, оценку должны давать : НЕЗАВИСИМЫЕ, общественные организации, желательно зарубежные, потому что у своих правду не найдёшь.
Качество казахских вузов - оставляет желать лучшего, особенно технических, не зря Токаев переориентировал абитуру в сторону России.
В России - инженерия и механика - одна из сильнейших в мире.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5015
Re: В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 01:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Производство само оценивает степень пригодности выпускников, как железная дробилка. Российские выпускники не возвращаются в Казахстан, по степени их не пригодности на рабочих местах. Незнание казахского языка закрывает им доступ к 80 процентам специальностей, требующих реального двухязычая на рабочих местах!
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8525
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 01:20
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Производство само оценивает степень пригодности выпускников, как железная дробилка

Вот соглашусь.Цитата:
Доктор СИЗО:
Российские выпускники не возвращаются в Казахстан, по степени их не пригодности на рабочих местах.

А вот это опять бред. В России значит пригодны, а Казахстане нет?Цитата:
Доктор СИЗО:
Незнание казахского языка закрывает им доступ к 80 процентам специальностей, требующих реального двухязычая на рабочих местах!

Ну и кто кому тут в данном случае строит преграды? Казахстан не? ;-)
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5015
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 01:33
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Вот такая беда... вся техдокументация должна выпускаться одним инженером на 2 языках. Нет у нас денег на переводчиков. Так что гуляйте обратно в свой Замудрищенск! В Рашке!
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5015
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 01:53
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Каждый родитель должен четко осознавать свои действия и меру ответственности перед ребенком, посылая на обучение свое дите на обучение в заграничный вуз!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8618
Re: В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 03:53
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вузы это одно, но нет профтехучилищ.
Вот это вот другое.
То есть они есть, но опять же, кого там обучать, каменщиков и сварщиков только для БК Строя, по примеру рудненского ГОКа..
Не будет этих двух кампаний, и ПТУ и технари нам тут не будут нужны совсем..
И не секрет, что строят сейчас непрофессионалы, нигде не учившиеся, на ходу обучающиеся.
Ну а колеса прикручивать к рамам авто, тут особо навыков не нужно.
Даже если будут профессиональные училища кого то выпускать, но зачем?
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5015
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 06:44
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут читаю, что собираются отправлять в Россию выпускников школ для подготовки инженерных кадров. Зачем они нужны городу? Уверяю вас, что 90 процентов рабочих промышленности Костаная имеют в кармане университетские дипломы.Любой кадровик скажет, что для этих работ достаточно гптушного образования! Родители тратят миллионы теньге из тощего семейного бюджета, что бы получить из вуза гайковертчика или маляра красильщика кузовов автомобилей. Раньше хватало одного СХИ, для совхозов области и 3 заводиков города. Напоминает ситуацию 70 годов прошлого века, когда каждый таксист Костаная имел в кармане диплом автодорожного техникума.

[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 06:46]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 06:49]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 06:58]
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2637
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 13:48
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Тут читаю, что собираются отправлять в Россию выпускников школ для подготовки инженерных кадров. Зачем они нужны городу?


На днях на новостной ленте, в заметке было отмечено, что список из более чем 200 вузов мира пополнится еще несколькими престижными российскими вузами, предоставит нашим выпускникам лишь еще больше возможностей в выборе университетов и расширит доступ к обучению по техническим направлениям.

Список пополнится 5 российскими вузами. В целом по стране в 2021 году году для обучения по программе “Болашак” выделили всего 1055 стипендий. Посмотрим на 5 ВУЗ возможно добавят определённое количество стипендий. Если 200 ВУЗ обучаются 1055 человек, возможно добавят дополнительно 100, осенью посмотрим, это не много.

Цитата:
Доктор СИЗО:
Незнание казахского языка закрывает им доступ к 80 процентам специальностей, требующих реального двухязычая на рабочих местах!


По программе Болащак при отборе один из критериев обязательное знание государственного языка.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2637
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 13:53
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Российские выпускники не возвращаются в Казахстан...


Из числа поступающих на общих основаниях, число поступающих в РФ выпускников снижается с каждым годом, недавно обсуждали.

Кайрат стайер: По сведениям Минобра РФ с каждым годом количество казахстанских студентов уменьшается, но они хотят увеличить.В 2015-2016 годах в России обучалось студентов из Казахстана 73 455. Опять же согласно сведениям РФ в 2019-2020 академическом году среди иностранных студентов российских университетов лидерство сохранилось за Казахстаном 61 462.

Подробнее здесь:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2485
Re: В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 13:55
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Казахстан не?

Цитата:
Доктор СИЗО:
обратно в свой Замудрищенск



Мне кажеться, при Токаеве не будет сильный уклон в сторону националистов, и в руководящие кадры будут привлекать русскоязычных: уберут или не будут придерживаться НЕГЛАСНОГО ценза приёма только и только титульной национальности.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2637
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 14:01
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Уверяю вас, что 90 процентов рабочих промышленности Костаная имеют в кармане университетские дипломы.


90 процентов многовато. В 2016 году Хохлу отмечал, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: В целом рынок труда по всем профессиям, в том числе рабочим скудный, очень много специалистов разных готовим с высшим и средне-специальным образованием, которые не востребованы на рынке труда, заработные платы не особо высокие, в общем проблем достаточно.

Подробнее здесь:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS