Отправлено: - 01:20

Доктор СИЗО:

Производство само оценивает степень пригодности выпускников, как железная дробилка

Доктор СИЗО:

Российские выпускники не возвращаются в Казахстан, по степени их не пригодности на рабочих местах.

Доктор СИЗО:

Незнание казахского языка закрывает им доступ к 80 процентам специальностей, требующих реального двухязычая на рабочих местах!

Цитата:Вот соглашусь.Цитата:А вот это опять бред. В России значит пригодны, а Казахстане нет?Цитата:Ну и кто кому тут в данном случае строит преграды? Казахстан не?