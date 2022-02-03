"Живём от зарплаты до зарплаты". Что думают депутаты о моратории на повышение их окладов
Отправлено: 03.02.22 - 13:13
Депутаты мажилиса не считают свою зарплату высокой. Они прокомментировали введение моратория на повышение зарплат депутатам, акимам и членам Кабмина. По словам мажилисменов, они получают не менее 600 тысяч тенге в месяц. Читать новость
Блин, сейчас заплачу от жалости к нашим несчастным депутатам.. а реально в ЦУМе и МАРТе поставить прозрачный ящик...да побольше народ у нас сердобольный, скинемся на икорочку и севрюгу депутатишкам...разбегуться ведь с голодухи
Лукавят.. Или врут на простом языке. У каждого депутата бизнес практически в каждом городе, начиная от аптек и заканчивая всякими тотализаторами.. Про гостиничный бизнес вообще отдельная тема. Вплоть от Сочи и до Чехии.. И это не говоря о как это принято на Западе, лоббировании, а у нас попросту крышевании отдельных видов бизнеса..
Считаю, что и на это не заработали. Где результаты? Что вы там обсуждает? Как от ваших решений стал лучше жить народ? Это же вы голосовали за Законы, которые сейчас сами же и отменяете. Ну и не только на одну вашу зарплату должны жить члены ваших семей. Вы все в основном люди уже пожилые, дети взрослые и чуть ли не каждый успешный бизнесмен, по-другому и быть не может у нашего депутата))). Ну и супруга должна тоже работать, а не сидет в шикарной квартире в центре Астаны и ждать мужа, которого привезут на личном авто на обед. В общем, если не нравится - уступите место другим, но нет же, держитесь всеми конечностями.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать