Минобразования РК и НПП "Атамекен" составили рейтинг вузов страны. Образовательные программы вузов оценивали по 19 критериям, объединённым в три блока: карьерные перспективы выпускников, качество образовательных программ и достижения обучающихся. Читать новость
Некорректный рейтинг: -по сути работадатель ( Минобр и науки)даёт оценку своему работнику; НПП "Атамекен" - вообще коррупционная организация. По идее, оценку должны давать : НЕЗАВИСИМЫЕ, общественные организации, желательно зарубежные, потому что у своих правду не найдёшь. Качество казахских вузов - оставляет желать лучшего, особенно технических, не зря Токаев переориентировал абитуру в сторону России. В России - инженерия и механика - одна из сильнейших в мире.
Производство само оценивает степень пригодности выпускников, как железная дробилка. Российские выпускники не возвращаются в Казахстан, по степени их не пригодности на рабочих местах. Незнание казахского языка закрывает им доступ к 80 процентам специальностей, требующих реального двухязычая на рабочих местах!
Вузы это одно, но нет профтехучилищ. Вот это вот другое. То есть они есть, но опять же, кого там обучать, каменщиков и сварщиков только для БК Строя, по примеру рудненского ГОКа.. Не будет этих двух кампаний, и ПТУ и технари нам тут не будут нужны совсем.. И не секрет, что строят сейчас непрофессионалы, нигде не учившиеся, на ходу обучающиеся. Ну а колеса прикручивать к рамам авто, тут особо навыков не нужно. Даже если будут профессиональные училища кого то выпускать, но зачем?
Тут читаю, что собираются отправлять в Россию выпускников школ для подготовки инженерных кадров. Зачем они нужны городу? Уверяю вас, что 90 процентов рабочих промышленности Костаная имеют в кармане университетские дипломы.Любой кадровик скажет, что для этих работ достаточно гптушного образования! Родители тратят миллионы теньге из тощего семейного бюджета, что бы получить из вуза гайковертчика или маляра красильщика кузовов автомобилей. Раньше хватало одного СХИ, для совхозов области и 3 заводиков города. Напоминает ситуацию 70 годов прошлого века, когда каждый таксист Костаная имел в кармане диплом автодорожного техникума.
Доктор СИЗО: Тут читаю, что собираются отправлять в Россию выпускников школ для подготовки инженерных кадров. Зачем они нужны городу?
На днях на новостной ленте, в заметке было отмечено, что список из более чем 200 вузов мира пополнится еще несколькими престижными российскими вузами, предоставит нашим выпускникам лишь еще больше возможностей в выборе университетов и расширит доступ к обучению по техническим направлениям.
Список пополнится 5 российскими вузами. В целом по стране в 2021 году году для обучения по программе “Болашак” выделили всего 1055 стипендий. Посмотрим на 5 ВУЗ возможно добавят определённое количество стипендий. Если 200 ВУЗ обучаются 1055 человек, возможно добавят дополнительно 100, осенью посмотрим, это не много.
Цитата:
Доктор СИЗО: Незнание казахского языка закрывает им доступ к 80 процентам специальностей, требующих реального двухязычая на рабочих местах!
По программе Болащак при отборе один из критериев обязательное знание государственного языка.
Доктор СИЗО: Российские выпускники не возвращаются в Казахстан...
Из числа поступающих на общих основаниях, число поступающих в РФ выпускников снижается с каждым годом, недавно обсуждали.
Кайрат стайер: По сведениям Минобра РФ с каждым годом количество казахстанских студентов уменьшается, но они хотят увеличить.В 2015-2016 годах в России обучалось студентов из Казахстана 73 455. Опять же согласно сведениям РФ в 2019-2020 академическом году среди иностранных студентов российских университетов лидерство сохранилось за Казахстаном 61 462.
Мне кажеться, при Токаеве не будет сильный уклон в сторону националистов, и в руководящие кадры будут привлекать русскоязычных: уберут или не будут придерживаться НЕГЛАСНОГО ценза приёма только и только титульной национальности.
Доктор СИЗО: Уверяю вас, что 90 процентов рабочих промышленности Костаная имеют в кармане университетские дипломы.
90 процентов многовато. В 2016 году Хохлу отмечал, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: В целом рынок труда по всем профессиям, в том числе рабочим скудный, очень много специалистов разных готовим с высшим и средне-специальным образованием, которые не востребованы на рынке труда, заработные платы не особо высокие, в общем проблем достаточно.
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