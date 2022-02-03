Отправлено: - 14:06

Поедатель:

Где результаты? Что вы там обсуждает? Как от ваших решений стал лучше жить народ ?

Цитата:Вы очень придирчивы..а налог на секс, который пытались утвердить...а обязательное чипированние домашних животныхразве этого мало, для счастливой жизни простого обывателя ????