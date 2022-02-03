Отправлено: - 09:15





Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=812&storyid=27447 Что ж, ищем масло и сахар. Находим не везде, но кое-где даже дешевле установленных значений. Сахар обнаружили лишь у одного продавца, зато по 265 тенге.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=812&storyid=27447 Не равняйте магазины у дома с крупными торговыми сетями. У них совсем другие возможности, огромный ассортимент, другие финансовые обороты, они могут себе позволить предельные цены, а мы нет.Источник:

[Исправлено: Victor Yang, 03.02.2022 - 10:19]

Цитата:Вот нафиг такое "регулирование". Да и не регулирование это - это выезд за счет предпринимателей.Цитата:А это уже вопрос жизнеспособности бизнеса. В Челябинске редко где встретишь продуктовый не сетевой магазин на 1 этаже дома. В основном там присутствует какая-то узкая направленность, в тех которые есть. И очень мало универсальных.