Отправлено: - 11:04

Поедатель:

Ну или воспользоваться Инетом, где есть сайт аналогов лекарственных средств. https://www.analogi-lekarstv.ru/. Ну или воспользоваться Инетом, где есть сайт аналогов лекарственных средств.

Цитата:более дешевые аналоги, с казалось бы тем же составом лечащего вещества, не всегда бывают эффективны. Взять тот же банальный парацетамол. Уровень его очистки в Европе и в Индии разный. Или, вот мне лично, постоянно требуется мазь с мометозоном. Пользуюсь дорогим препаратом, произведенным германо-швейцарским концерном. Когда после девальваций цены на лекарства поползли вверх, решила купить более дешёвые аналоги. Мометозоновые мази производства Индии, России и даже Саудовской Аравии стоят почти в 3 раза дешевле чем германо-швейцарская. Но и эффективность их оказалось намного неже. Убедилась на собственной коже. Потому вернулась к более догорому, но качественному препарату.Также можно и по другим лекаствам сказать. Не всегда более дешевые дженерики так же эффективны, как более дорогие лекарства.