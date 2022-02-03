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≡ С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43461
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 09:39
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Вряд лисовременную жизнь можно представить без лекарств. О том, что важно сегодня для клиента и как должна встретить его аптека, - в интервью с директором по поддержке продаж ТОО «Забота Company LTD» Татьяной ЖИЛОВСКОЙ.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
56
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 09:39
#1
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Слова, слова...
Основная цель любой торговли - получение прибыли. В этом вся суть.
Государство сбросило с себя функцию здравоохранения, отдав всё на откуп платной медицине. "Предпринимателям" от медицины выгодно, чтобы народ болел чаще и больше.
Потому аптеки и плодятся, как грибы после дождя.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8135
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 09:53
#2
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Эка как дюже разобиделись на статью Ольги Ведлер... уже второе интервью на правах рекламы штампуют)
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4734
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 10:02
#3
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Цитата:
yudjin:
второе интервью на правах рекламы

а я прочитала и думаю: не они ли на днях о себе дифирамбы пели и "топили" "дешевые" аптеки. Еще подумала, что очень некрасиво делали: за счет кого-то себя. Покажите свои реально преимущественные стороны, вместо "обс..рания" конкурентов. Естественно, я пойду в аптеку где цена ниже. И покупатель на сегодня не дурак - умеет складывать 2+2, и даже сравнивать цены. Подобные "песнопения" наоборот формируют негативное отношение.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
137
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 10:11
#4
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То, что в аптеках (всех) есть медикаменты разной ценовой категории - верно. Однако фармацевт (друг каждого клиента) не по-дружески предлагает самое дорогое. Надо медикам выписывать рецепты с названием действующего вещества, а не с наименование, тогда любой может сам спросить у фармацевта препарат с удовлетворяющей, его кошелёк, ценой. Ну или воспользоваться Инетом, где есть сайт аналогов лекарственных средств.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2679
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 10:24
#5
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
858
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 10:49
#6
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Цитата:
Алиса:
Покажите свои реально преимущественные стороны, вместо "обс..рания"

Да нет у них никаких преимуществ, кроме конечно же присутствия в сельской местности. Даже самая лучшая реклама, лучшее обслуживание, лучший интерьер и т.д.,никогда не заставят меня купить дороже (разве что полное отсутствие альтернативы). Я выбор делаю своим кошельком, а в отношении аптек он к сожалению не велик, всего две, всем известные фирмы в городе. Посмотрим, как себя покажет начинающая "южная" сеть, возможно составит им конкуренцию!?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2363
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 11:04
#7
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Цитата:
Поедатель:
Ну или воспользоваться Инетом, где есть сайт аналогов лекарственных средств.

более дешевые аналоги, с казалось бы тем же составом лечащего вещества, не всегда бывают эффективны. Взять тот же банальный парацетамол. Уровень его очистки в Европе и в Индии разный. Или, вот мне лично, постоянно требуется мазь с мометозоном. Пользуюсь дорогим препаратом, произведенным германо-швейцарским концерном. Когда после девальваций цены на лекарства поползли вверх, решила купить более дешёвые аналоги. Мометозоновые мази производства Индии, России и даже Саудовской Аравии стоят почти в 3 раза дешевле чем германо-швейцарская. Но и эффективность их оказалось намного неже. Убедилась на собственной коже. Потому вернулась к более догорому, но качественному препарату.Также можно и по другим лекаствам сказать. Не всегда более дешевые дженерики так же эффективны, как более дорогие лекарства.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2363
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 11:11
#8
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С появлением аптеки Халык Арзан, все остальные аптеки в районе ДЖ вокзала снизили цены. Лично в этом убедилась и это радует. Та же Забота на своих аптеках разместила громадные вывески о скидках в 15% на весь ассортимент. Одно плохо, теперь все аптекари боятся подстав. Хотела на днях купить антибиотик. Лень мне идти в поликлинику, терять время на прием, зная, что там выпишут тот же самый антибиотик. Раньше проблем купить антибиотик без рецепта не было. Теперь в районе ЖД вокзала продавать антибиотик без рецепта отказались во всех аптеках на отрез.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8449
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 11:28
#9
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Цитата:
yudjin:
Эка как дюже разобиделись на статью Ольги Ведлер...

Разве не она в панике напечатала целую статью в газету"О боже мой ПАМАГИТЕ,что делать рядом конкуренты открылись"
Зацепило так,что в первый раз за последние несколько лет,в огромной статье всего одно предложение про часовой пояс,видимо уже не до перевода стрелок, когда конкуренты кусок хлеба отбирают.
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a
* apteki_zabota
(Пользователи)
Регистрация:
03.02.22
Сообщений:
1
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 11:39
#10
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Уважаемая аудитория ещё раз желаем всем крепкого здоровья, не болеть и ходить в аптеку только по хорошему поводу. И огромная благодарность нашим врачам и фармацевтам в это непростое время.
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С
§ Степаныч
(Пользователи)
Регистрация:
29.01.22
Сообщений:
1
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 11:40
#11
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Ответ сельских фармацевтов на сладкоголосую рекламу сетевых аптек:
"Господа, наши счеты - это залог порядочности и совестливости,наши низкие цены - это отсутствие корпоративов и золотых парашютов,а европейские стандарты мы все пройдем,не сомневайтесь.
В стандартах для села сделаны значительные послабления:вплоть до того,что разрешены рукомойники и печное отопление...И наше преимущество перед вами в том,что мы никогда не погоним больного брать кредиты на дорогостоящие препараты(что уже происходит с вашими аптеками в городе),а всегда предложим приемлемый аналог.Мы лечим своих сельчан,а не стрижем бабло.Нас знают и любят люди.Наши аптеки открываются по любому стуку в окно и люди это знают."
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4734
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 12:17
#12
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Цитата:
apteki_zabota:
желаем всем

Спасибо! И вам того же! И спокойно реагировать на мнение простых людей, а точнее ваших реальных, потенциальных или "упущенных" клиентов.
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