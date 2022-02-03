С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 09:39
Вряд лисовременную жизнь можно представить без лекарств. О том, что важно сегодня для клиента и как должна встретить его аптека, - в интервью с директором по поддержке продаж ТОО «Забота Company LTD» Татьяной ЖИЛОВСКОЙ. Читать новость
Слова, слова... Основная цель любой торговли - получение прибыли. В этом вся суть. Государство сбросило с себя функцию здравоохранения, отдав всё на откуп платной медицине. "Предпринимателям" от медицины выгодно, чтобы народ болел чаще и больше. Потому аптеки и плодятся, как грибы после дождя.
а я прочитала и думаю: не они ли на днях о себе дифирамбы пели и "топили" "дешевые" аптеки. Еще подумала, что очень некрасиво делали: за счет кого-то себя. Покажите свои реально преимущественные стороны, вместо "обс..рания" конкурентов. Естественно, я пойду в аптеку где цена ниже. И покупатель на сегодня не дурак - умеет складывать 2+2, и даже сравнивать цены. Подобные "песнопения" наоборот формируют негативное отношение.
То, что в аптеках (всех) есть медикаменты разной ценовой категории - верно. Однако фармацевт (друг каждого клиента) не по-дружески предлагает самое дорогое. Надо медикам выписывать рецепты с названием действующего вещества, а не с наименование, тогда любой может сам спросить у фармацевта препарат с удовлетворяющей, его кошелёк, ценой. Ну или воспользоваться Инетом, где есть сайт аналогов лекарственных средств.
Алиса: Покажите свои реально преимущественные стороны, вместо "обс..рания"
Да нет у них никаких преимуществ, кроме конечно же присутствия в сельской местности. Даже самая лучшая реклама, лучшее обслуживание, лучший интерьер и т.д.,никогда не заставят меня купить дороже (разве что полное отсутствие альтернативы). Я выбор делаю своим кошельком, а в отношении аптек он к сожалению не велик, всего две, всем известные фирмы в городе. Посмотрим, как себя покажет начинающая "южная" сеть, возможно составит им конкуренцию!?
более дешевые аналоги, с казалось бы тем же составом лечащего вещества, не всегда бывают эффективны. Взять тот же банальный парацетамол. Уровень его очистки в Европе и в Индии разный. Или, вот мне лично, постоянно требуется мазь с мометозоном. Пользуюсь дорогим препаратом, произведенным германо-швейцарским концерном. Когда после девальваций цены на лекарства поползли вверх, решила купить более дешёвые аналоги. Мометозоновые мази производства Индии, России и даже Саудовской Аравии стоят почти в 3 раза дешевле чем германо-швейцарская. Но и эффективность их оказалось намного неже. Убедилась на собственной коже. Потому вернулась к более догорому, но качественному препарату.Также можно и по другим лекаствам сказать. Не всегда более дешевые дженерики так же эффективны, как более дорогие лекарства.
С появлением аптеки Халык Арзан, все остальные аптеки в районе ДЖ вокзала снизили цены. Лично в этом убедилась и это радует. Та же Забота на своих аптеках разместила громадные вывески о скидках в 15% на весь ассортимент. Одно плохо, теперь все аптекари боятся подстав. Хотела на днях купить антибиотик. Лень мне идти в поликлинику, терять время на прием, зная, что там выпишут тот же самый антибиотик. Раньше проблем купить антибиотик без рецепта не было. Теперь в районе ЖД вокзала продавать антибиотик без рецепта отказались во всех аптеках на отрез.
yudjin: Эка как дюже разобиделись на статью Ольги Ведлер...
Разве не она в панике напечатала целую статью в газету"О боже мой ПАМАГИТЕ,что делать рядом конкуренты открылись" Зацепило так,что в первый раз за последние несколько лет,в огромной статье всего одно предложение про часовой пояс,видимо уже не до перевода стрелок, когда конкуренты кусок хлеба отбирают.
Ответ сельских фармацевтов на сладкоголосую рекламу сетевых аптек: "Господа, наши счеты - это залог порядочности и совестливости,наши низкие цены - это отсутствие корпоративов и золотых парашютов,а европейские стандарты мы все пройдем,не сомневайтесь. В стандартах для села сделаны значительные послабления:вплоть до того,что разрешены рукомойники и печное отопление...И наше преимущество перед вами в том,что мы никогда не погоним больного брать кредиты на дорогостоящие препараты(что уже происходит с вашими аптеками в городе),а всегда предложим приемлемый аналог.Мы лечим своих сельчан,а не стрижем бабло.Нас знают и любят люди.Наши аптеки открываются по любому стуку в окно и люди это знают."
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