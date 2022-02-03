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≡ Отшумел тот клен... посреди зимы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43461
Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 08:44
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В Костанай вновь вернулось масштабное кронирование в холодный сезон. То самое, от которого отказались в 2020 году. Мнение специалистов опять перестало интересовать местные власти и подрядчиков.


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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2361
Re: Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 08:44
#1
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Степь должна быть везде, даже в городах! Такова официальная идеология, по всей видимости.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14893
Re: Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 08:55
#2
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Уже которая статья про то как НЕ надо делать. А как надо-то? Н одной статьи по этому поводу нет. Или автор сам не в курсе, но статью написать нужно? Нужно ведь оставлять скелетные ветви? Какие являются таковыми? Я вот вижу что в этот раз больше ветвей оставили, а не просто пеньки и обрезку начали производить до сокодвижения.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8134
Re: Отшумел тот клен... посреди зимы
Отправлено: 03.02.22 - 09:50
#3
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Цитата:
Клен на ул. Быковского до и после возмутительного кронирования

Вот реально, кому и чем мешал КЛЁН? ... не ненавистный тополь, не сорняк- вяз мелколистный, а клён.
У меня такое ощущение, что лесорубы совершенно не разбираются в породах. У них задача одна... накосить как можно больше, что бы освоить как можно лучше.

Цитата:
когда акимом Костаная стал Кайрат Ахметов. Агроном по образованию, он сразу после вступления в должность пообещал

популизм, да и только.
Агроном, сажающий сосны с корнями в полипропиленовых мешках - это какой-то неправильный агроном... Не думаете?
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