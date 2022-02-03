Отправлено: - 10:02

yudjin:

второе интервью на правах рекламы

Цитата:а я прочитала и думаю: не они ли на днях о себе дифирамбы пели и "топили" "дешевые" аптеки. Еще подумала, что очень некрасиво делали: за счет кого-то себя. Покажите свои реально преимущественные стороны, вместо "обс..рания" конкурентов. Естественно, я пойду в аптеку где цена ниже. И покупатель на сегодня не дурак - умеет складывать 2+2, и даже сравнивать цены. Подобные "песнопения" наоборот формируют негативное отношение.