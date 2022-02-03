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≡ С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43461
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 09:39
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Вряд лисовременную жизнь можно представить без лекарств. О том, что важно сегодня для клиента и как должна встретить его аптека, - в интервью с директором по поддержке продаж ТОО «Забота Company LTD» Татьяной ЖИЛОВСКОЙ.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
56
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 09:39
#1
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Слова, слова...
Основная цель любой торговли - получение прибыли. В этом вся суть.
Государство сбросило с себя функцию здравоохранения, отдав всё на откуп платной медицине. "Предпринимателям" от медицины выгодно, чтобы народ болел чаще и больше.
Потому аптеки и плодятся, как грибы после дождя.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8134
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 09:53
#2
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Эка как дюже разобиделись на статью Ольги Ведлер... уже второе интервью на правах рекламы штампуют)
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4733
С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть держится на «четырех китах». Но есть и пятый, не менее важный
Отправлено: 03.02.22 - 10:02
#3
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Цитата:
yudjin:
второе интервью на правах рекламы

а я прочитала и думаю: не они ли на днях о себе дифирамбы пели и "топили" "дешевые" аптеки. Еще подумала, что очень некрасиво делали: за счет кого-то себя. Покажите свои реально преимущественные стороны, вместо "обс..рания" конкурентов. Естественно, я пойду в аптеку где цена ниже. И покупатель на сегодня не дурак - умеет складывать 2+2, и даже сравнивать цены. Подобные "песнопения" наоборот формируют негативное отношение.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
137
Re: С заботой о вас и вашем здоровье - Современная аптечная сеть...
Отправлено: 03.02.22 - 10:11
#4
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То, что в аптеках (всех) есть медикаменты разной ценовой категории - верно. Однако фармацевт (друг каждого клиента) не по-дружески предлагает самое дорогое. Надо медикам выписывать рецепты с названием действующего вещества, а не с наименование, тогда любой может сам спросить у фармацевта препарат с удовлетворяющей, его кошелёк, ценой. Ну или воспользоваться Инетом, где есть сайт аналогов лекарственных средств.
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