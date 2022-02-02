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≡ Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 млрд долларов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43461
Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 млрд долларов
Отправлено: 02.02.22 - 17:40
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Депутат мажилиса Максат Раманкулов в ходе пленарного заседания палаты предложил провести де-олигархизацию и де-офшоризацию экономики Казахстана, а также вернуть в страну украденные у казахстанцев деньги.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5077
Re: Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка...
Отправлено: 02.02.22 - 17:40
#1
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Вся страна знает список главных коррупционеров, чего тянут? Может дождемся однажды, возьмут за жабры и притянут к ответу...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24084
Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 млрд долларов
Отправлено: 02.02.22 - 17:50
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Может дождемся однажды, возьмут за жабры и притянут к ответу...

Семейку Простого Пенсионера? Это будет, следующий Президент... :lol: ;-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1383
Re: Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка...
Отправлено: 03.02.22 - 00:21
#3
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Как изящно назвали - Январская трагедия! А почему не попытка госпереворота?!Почему не атака террористов?!
ПыСы. Чем дальше, тем чуднее будет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15231
Re: Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка...
Отправлено: 03.02.22 - 09:13
#4
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Если удастся в течение года вернуть хотя бы 10% и прекратить вывод остальных денег - то можно будет смело сказать про весь январский кипиш - оно того стоило.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15231
Re: Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка...
Отправлено: 03.02.22 - 09:15
#5
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Цитата:
за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов, что равняется годовому ВВП всей страны и ее внешнему долгу.

Огласите весь списк пжалста. Для начала ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15231
Re: Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка...
Отправлено: 03.02.22 - 09:17
#6
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Все пересаживания чиновников с одного кресла в другое - ни в какое сравнение не идут по важности с возвратом этих сумм. Нужно все силы кинуть на это, лучших сыщиков и налоговиков. :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15231
Re: Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка...
Отправлено: 03.02.22 - 09:22
#7
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Цитата:
Надо дать им возможность жить, где хотят, но если их деньги наворованы у народа - они должны быть возвращены и работать в нашей стране.

Не, так не пойдет)) жильем надо обеспечить за счет государства)) За украденную булку хлеба можно срок реальный получить. А тут миллиарды. Для простого человека тыща баксов уже дохриллион, а это 160 миллионов дохриллионов :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15231
Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 млрд долларов
Отправлено: 03.02.22 - 09:24
#8
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Я за то, чтобы все до копейки вернулось и народу досталось. Жду возражений своих постоянных опонентов ;-)
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