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≡ Кто похитил Новый год в селе Айет?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43461
Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 08:45
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Центральная площадь села Айет стала местом скандала. На праздничное украшение и строительство горок потратили почти 2 млн тенге, но жители недовольны. Сельчане считают, что подрядчик, выигравший конкурс на украшение, строительство горок и ледяных фигур, не уложился в установленный срок - к Новому году - и выполнил заказ акимата некачественно.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2361
Re: Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 08:45
#1
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Как вы судно назовёте...
назвали село несуразным названием - Луномясовка, вот и начались проблемы :)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8134
Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 09:23
#2
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Цитата:
Галина Фирус и Жанат Макумова

Молодцы женщины! Пусть выведут на чистую воду всех.
В отличие от Костаная, жители справедливо требуют отчета в этой мутной схеме под кодовым названием РРР... распил-рукожопо...ть-результат.

Цитата:
- Снежную горку мы не успели установить до 31 декабря, потому что нам не хватило снега, осадков в декабре было мало, - поясняет Мартин.

От части соглашусь... Было маловато чтобы собрать в отдельно взятом дворе, но трактором по поселку собрать можно было... было бы желание.

У нас возможность и желание появилось 7 января...и 9-го уже можно было кататься, что и делают до сих пор.
Найди 10 отличий...
ГОРКА ЗА 0 тн


ГОРКА ЗА 248 000 тн


[Исправлено: yudjin, 03.02.2022 - 09:24]
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8134
Re: Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 09:35
#3
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Цитата:
- Согласитесь, что в этом году украшение села оставляет желать лучшего? Средств выделили больше, а село украшено хуже! - спрашивали сельчане.

Хуже только в позорном центре Костаная!
Хотя, пора скрипя сердцем принять, что празднование пока еще ГОСУДАРСТВЕННОГО праздника Новый год на вписывается в модернизированное сознание некоторых руководителей и программу рухнаму.

Цитата:
отвечал Бердалинов. - По дюралайту - если он один год простоял, то на следующий год может уже не гореть.

А у меня почему-то горит... и гирлянды горят по нескольку лет...
патамушта-патамушта...
Нужны аккуратность и хозяйский подход к работе... не на отъ...сь, потому что это колхозное, значит не чьё.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5014
Кто похитил Новый год в селе Айет?
Отправлено: 03.02.22 - 09:57
#4
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Это родной поселок Дракоши. Расскажи как раньше горки делали до акиматовские времена? 8-) :-o :oops:
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