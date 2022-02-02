Отправлено: - 09:15

за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов, что равняется годовому ВВП всей страны и ее внешнему долгу.

Цитата:Огласите весь списк пжалста. Для начала