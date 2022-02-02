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Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 млрд долларов
Депутат: из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 млрд долларов
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