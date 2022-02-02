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В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43456
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 02.02.22 - 19:57
Минобразования РК и НПП "Атамекен" составили рейтинг вузов страны. Образовательные программы вузов оценивали по 19 критериям, объединённым в три блока: карьерные перспективы выпускников, качество образовательных программ и достижения обучающихся.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2481
Re: В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 02.02.22 - 19:57
Некорректный рейтинг: -по сути работадатель ( Минобр и науки)даёт оценку своему работнику; НПП "Атамекен" - вообще коррупционная организация.
По идее, оценку должны давать : НЕЗАВИСИМЫЕ, общественные организации, желательно зарубежные, потому что у своих правду не найдёшь.
Качество казахских вузов - оставляет желать лучшего, особенно технических, не зря Токаев переориентировал абитуру в сторону России.
В России - инженерия и механика - одна из сильнейших в мире.
По идее, оценку должны давать : НЕЗАВИСИМЫЕ, общественные организации, желательно зарубежные, потому что у своих правду не найдёшь.
Качество казахских вузов - оставляет желать лучшего, особенно технических, не зря Токаев переориентировал абитуру в сторону России.
В России - инженерия и механика - одна из сильнейших в мире.
Re: В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 01:12
Производство само оценивает степень пригодности выпускников, как железная дробилка. Российские выпускники не возвращаются в Казахстан, по степени их не пригодности на рабочих местах. Незнание казахского языка закрывает им доступ к 80 процентам специальностей, требующих реального двухязычая на рабочих местах!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8525
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 01:20
Цитата:
Вот соглашусь.Цитата:
А вот это опять бред. В России значит пригодны, а Казахстане нет?Цитата:
Ну и кто кому тут в данном случае строит преграды? Казахстан не?
Доктор СИЗО:
Производство само оценивает степень пригодности выпускников, как железная дробилка
Производство само оценивает степень пригодности выпускников, как железная дробилка
Вот соглашусь.Цитата:
Доктор СИЗО:
Российские выпускники не возвращаются в Казахстан, по степени их не пригодности на рабочих местах.
Российские выпускники не возвращаются в Казахстан, по степени их не пригодности на рабочих местах.
А вот это опять бред. В России значит пригодны, а Казахстане нет?Цитата:
Доктор СИЗО:
Незнание казахского языка закрывает им доступ к 80 процентам специальностей, требующих реального двухязычая на рабочих местах!
Незнание казахского языка закрывает им доступ к 80 процентам специальностей, требующих реального двухязычая на рабочих местах!
Ну и кто кому тут в данном случае строит преграды? Казахстан не?
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 01:33
Цитата:
Вот такая беда... вся техдокументация должна выпускаться одним инженером на 2 языках. Нет у нас денег на переводчиков. Так что гуляйте обратно в свой Замудрищенск! В Рашке!
elektron:
Вот такая беда... вся техдокументация должна выпускаться одним инженером на 2 языках. Нет у нас денег на переводчиков. Так что гуляйте обратно в свой Замудрищенск! В Рашке!
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 01:53
Цитата:
Каждый родитель должен четко осознавать свои действия и меру ответственности перед ребенком, посылая на обучение свое дите на обучение в заграничный вуз!
elektron:
Каждый родитель должен четко осознавать свои действия и меру ответственности перед ребенком, посылая на обучение свое дите на обучение в заграничный вуз!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8615
Re: В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 03:53
Вузы это одно, но нет профтехучилищ.
Вот это вот другое.
То есть они есть, но опять же, кого там обучать, каменщиков и сварщиков только для БК Строя, по примеру рудненского ГОКа..
Не будет этих двух кампаний, и ПТУ и технари нам тут не будут нужны совсем..
И не секрет, что строят сейчас непрофессионалы, нигде не учившиеся, на ходу обучающиеся.
Ну а колеса прикручивать к рамам авто, тут особо навыков не нужно.
Даже если будут профессиональные училища кого то выпускать, но зачем?
Вот это вот другое.
То есть они есть, но опять же, кого там обучать, каменщиков и сварщиков только для БК Строя, по примеру рудненского ГОКа..
Не будет этих двух кампаний, и ПТУ и технари нам тут не будут нужны совсем..
И не секрет, что строят сейчас непрофессионалы, нигде не учившиеся, на ходу обучающиеся.
Ну а колеса прикручивать к рамам авто, тут особо навыков не нужно.
Даже если будут профессиональные училища кого то выпускать, но зачем?
В МОН назвали лучшие и худшие вузы Казахстана
Отправлено: 03.02.22 - 06:44
Тут читаю, что собираются отправлять в Россию выпускников школ для подготовки инженерных кадров. Зачем они нужны городу? Уверяю вас, что 90 процентов рабочих промышленности Костаная имеют в кармане университетские дипломы.Любой кадровик скажет, что для этих работ достаточно гптушного образования! Родители тратят миллионы теньге из тощего семейного бюджета, что бы получить из вуза гайковертчика или маляра красильщика кузовов автомобилей. Раньше хватало одного СХИ, для совхозов области и 3 заводиков города. Напоминает ситуацию 70 годов прошлого века, когда каждый таксист Костаная имел в кармане диплом автодорожного техникума.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 06:46]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 06:49]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 06:58]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 06:46]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 06:49]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 03.02.2022 - 06:58]
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